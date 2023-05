Egzamin ósmoklasisty 2023 w Tarnobrzegu. Wielu uczniom kamień spadł z serca po sprawdzianie z języka polskiego. Zobacz zdjęcia i wideo

Ósmoklasiści z Tarnobrzega po egzaminie z języka polskiego

Liczyłem na "Kamienie na szaniec", "Pana Tadeusza" i "Quo Vadis", ale "Balladyna" to fajna lektura. Myślę, że będzie dobrze

Zadania odnosiły się między innymi do „Balladyny” Juliusza Słowackiego, co młodzież przyjęła z ulgą.

We wtorek 23 maja, w pierwszym dniu zmagań odwiedziliśmy z aparatem Szkołę Podstawową numer 4 imienia Mikołaja Kopernika, gdzie do testu z języka polskiego zasiadło 79 osób. Lekki stres, który malował się na twarzach nastolatków, jeszcze przed otworzeniem arkuszy, szybko ustąpił. Większość zakończyła sprawdzian przed upływem 120 minut. Wybiegli ze szkoły jak na skrzydłach, dopisywały im humory, przepytywali się z odpowiedzi, a nawet tańczyli z radości, że test był łatwy.

W Tarnobrzegu w 2023 roku do egzaminu ósmoklasisty mogło przystąpić 446 uczniów publicznych szkół podstawowych oraz 47 uczniów ze szkół niepublicznych.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Oznacza to, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Egzaminu nie można nie zdać, ale jego wynik ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Rezultaty uczniowie poznają 3 lipca.