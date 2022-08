Fantastyczne Jezioro Aniołów w Tarnobrzegu! Ponad dwieście osób kąpało się w Jeziorze Tarnobrzeskim. Byli prezydent i burmistrz

Jezioro Aniołów w Tarnobrzegu - sierpniowa kąpiel dla hospicyjnego Domu Aniołków

Mimo to w poniedziałek, 1 sierpnia o godzinie 4.58, kiedy przez zachmurzone niebo zaczęło się na horyzoncie przebijać słońce, około dwustu osób trzymając się za ręce weszło wspólnie do Jeziora Tarnobrzeskiego na odległość kilkunastu metrów od brzegu. Tradycyjnie już w rytmach ballady "Bieszczadzkie Anioły" w wykonaniu Starego Dobrego Małżeństwa. Widok był niesamowity, bo jak na Anioły przystało, niemal wszyscy byli ubrani na biało, a niektórzy mieli dodatkowe atrybuty - skrzydła i aureole. Na plaży pojawili się też prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek i Marcin Marzec, burmistrz Sandomierza. Obaj weszli do wody, witając wspólnie z innymi nowy dzień, a przy okazji pomagając w dokończeniu budowy Domu Aniołków.

Co ciekawe, woda w Jeziorze Tarnobrzeskim była cieplejsza niż powietrze i piasek, dlatego wiele osób kilkukrotnie wchodziło do wody, by się... ogrzać. Nie brakowało też amatorów porannego pływania. Plany zakładały, że po kąpieli Anioły wezmą udział w porannych ćwiczeniach z Bożeną Pandurą, właścicielką szkoły tańca. Później miał być poranny piknik na kocach. Niestety, pogoda spłatała figla i dla większości uczestników akcji było zbyt zimno, by zostać dłużej. Znaleźli się jednak i tacy, którym zimno niestraszne - ci postanowili skorzystać z wyjątkowej atrakcji i zażyć kąpieli w balii z lodem, znajdującej się w chłodni.