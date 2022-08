Firma PBI wyremontuje ulicę Wiślną w Tarnobrzegu. Zobacz, jak fatalnie ona teraz wygląda [ZDJĘCIA]

- Wiele osób w Tarnobrzegu czeka na to, żeby ulica Wiślna została wyremontowana. To jedna z tych ulic, która jest strategiczną w mieście, prowadzącą do promu. To droga wojewódzka łącząca nas poprzez prom z województwem świętokrzyskim - przypomina prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek. - Wreszcie doczekamy się remontu tej drogi, dzięki pieniądzom z rezerwy subwencji ogólnej, wysokości miliona i 376 tysięcy złotych. Będziemy mogli wreszcie tę drogę wyremontować. Podkreślę też, że z firmą PBI współpracuje się nam bardzo dobrze, to sprawdzony, solidny wykonawca.