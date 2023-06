Gdzie znaleźć dobre lody w Tarnobrzegu? Które miejsca są polecane w czerwcu 2023?

Jak powstały lody?

Pierwsze informacje o deserach wykonanych z owoców, mleka i lodu przywędrowały ze starożytnych Chin. Tym unikatowym rarytasem mogli się delektować również wybrańcy zamieszkujący starożytną Grecję i Rzym. Ponieważ zachodziła konieczność pozyskiwania lodu z wysokich gór były unikatowym posiłkiem w formie współczesnego sorbetu.

W Renesansie odkryto, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie włożony do naczynia z solą i lodem zmrozi się on. Pierwsza lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope powstała w 1686 roku we Francji.

W Polsce większą popularność lody zyskały w dwudziestoleciu międzywojennym. Były sprzedawane ze specjalnych wózków na ulicach Lwowa, Krakowa, Warszawy w dwóch złączonych ze sobą waflach. Powstawały także pierwsze lodziarnie, do których tłumnie ustawiali się klienci.

W czasach PRL-u produkcja lodów rozwinęła się, a ich spożywanie stało się popularne. W początkowych latach tego okresu rzemieślnicy kręcili je w specjalnych maszynkach i umieszczali w beczkach z solą i lodem. Nakładali je łyżkami na andruty i wafle. Smaki oferowane wówczas nie były zbyt wyszukane. Najczęściej były to lody śmietankowe, mleczne, a w sezonie także truskawkowe, czekoladowe albo z dodatkiem świeżych owoców. Stopniowo komponowano nowe smaki, a ich produkcja rosła w siłę. Podawano je w waflowych pucharkach, zaczęły pojawiać się także lody w gałkach.