Gdzie znaleźć najlepsze lody w Tarnobrzegu? Polecane miejsca w czerwcu 2023

Sprawdź, gdzie znajdziesz posiadające najlepszą ofertę lodziarnie w Tarnobrzegu. Okres letni z pewnością nie może się bez nich obejść. Trudno wyobrazić sobie gorący, słoneczny dzień bez orzeźwiającego deseru, jakim właśnie są lody. Zajrzyj na chwilę do historii, aby sprawdzić gdzie były ich początki. Zajrzyj do katalogu firm i przekonaj się, jakie smaki oferują lodziarnie w Tarnobrzegu.

Jakie były pierwsze lody? Po raz pierwszy w starożytnych Chinach pisano o deserze z owoców, lodu i mleka. W Europie także delektowali się tymi rarytasami nieliczni mieszkańcy starożytnego Rzymu i Grecji. Był to posiłek wykwintny i przysparzający trudności w wykonaniu z powodu konieczności pozyskiwania lodu z gór. W epoce Renesansu włoski architekt i kucharz odkrył, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie włożony do naczynia z lodem i solą zmrozi się on. Pierwsza lodziarnia o nazwie Cafe Procope została otwarta we Francji w 1686 roku. W naszej ojczyźnie najstarszy przekaz o sorbetach pochodzi z wieku XVII. Pierwszy raz przepis na zmrożony deser został umieszczony w 1783 roku w książce kucharskiej. W tamtych czasach były one obecne jedynie na dworze królewskim, a po pewnym czasie na szlacheckich stołach.

Po wojnie rozwinęła się produkcja lodów na szeroką skalę. Lodziarze Przyrządzali je w specjalnie stworzonych do tego maszynkach. Serwowane były na andrutach lub waflach. Pojawiły się także te na patyku. Lodziarnie w Tarnobrzegu otwierano w centrum i przy najbardziej ruchliwych ulicach. Lody można było dostać tylko w okresie letnim, dlatego był to deser, na który czekano przez cały rok i cieszył się on dużym zainteresowaniem w sezonie.

Współcześnie lody robi się z gotowych mieszanek w postaci proszku z dodatkiem konserwantów i wzmacniaczy smaku. Wciąż jednak możemy spotkać w Tarnobrzegu lodziarnie, w których śladami poprzedników wykonuje się produkt z najwyższą starannością i dbałością o jakość, stosując przy tym tradycyjne receptury, oparte na naturalnych składnikach.

Rodzaje lodów dostępne w lodziarniach w Tarnobrzegu Różnorodność rodzajów tego popularnego deseru jest duża. W okresie letnim na każdym rogu znajdują się lodziarnie posiadające w ofercie lody z automatu, włoskie oraz amerykańskie, czyli tzw. świderki. Inną opcją są lody w gałkach. Do tego ciekawym zmrożonym deserem okażą się sorbety przyrządzane z owoców i wody. Do wyrobu lodów włoskich używa się mieszanek w proszku, które łączy się z wodą. Powstała masa zostaje zamrożona. Podaje się je w formie stożka w waflu. W trakcie wytwarzania napowietrza się je, a ich temperatura jest nieco wyższa niż pozostałych lodów. Mają kremową, delikatną konsystencję. Najpopularniejsze są śmietankowe i czekoladowe, ale występują także np. truskawkowe, malinowe, pistacjowe. Do tego możemy zażyczyć sobie polewę, także w różnych smakach.

Lody amerykańskie mają kremową, miękką konsystencję, bardziej zwartą i niższą temperaturę mrożenia. Podawane są podobnie, w waflu w formie stożka. Nie stosuje się jednak napowietrzania. Z tego względu ich wygląd jest trochę inny niż lodów włoskich, występują natomiast w podobnych smakach. Lody wegańskie różnią się od pozostałych tym, że nie zawierają w swoim składzie produktów odzwierzęcych. Są to zazwyczaj sorbety albo lody robione z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z owocami. Mają takie same walory smakowe, jak te tradycyjne i z pewnością są zdrowe.

Jak prezentuje się kaloryczność lodów? Kiedy sięgamy po lody myślimy o tym czy mają dużo kalorii i czy nie wpłyną źle na naszą figurę. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. W jednej gałce lodów znajduje się 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewielka ilość. Możemy więc bez obaw delektować się nimi w gorące letnie dni. Z pewnością najbardziej zdrowe są lody zrobione w domu. Możemy wykorzystać do tego jogurt lub wodę, świeże owoce i dodatki, np. orzechy. Dodanie małej ilości cukru lub jego zamiennika spowoduje, że kaloryczność będzie jeszcze niższa.

