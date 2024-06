Kolorowe i wesoło. Oto najładniejsze wzory na lipcowe paznokcie polecane przez tarnobrzeskie stylistki

Paznokcie na lipiec od tarnobrzeskich stylistek

Lipiec to pierwszy wakacyjny miesiąc. Już myślami wylegujemy się na nadmorskich plażach, żeglujemy po jeziorach, oddajemy się górskim wycieczkom. Każda z pań, bez względu na to, gdzie będzie wypoczywała, chce wyglądać jak najładniej. Kluczowe w letnim wizerunku są paznokcie. A jak lato i wakacje to musi być kolorowo i wesoło.

Tarnobrzeskie stylistki paznokci na letnie miesiące stawiają na kolory i wesołe wzory. Każda z pań znajdzie stylizację odpowiednią dla siebie, zarówno zwolenniczki jaskrawych kolorów i oryginalnych wzorów, jak i panie, które preferują bardziej stonowany manicure. Zobaczcie w galerii jakie wzory i kolory polecają na lipiec tarnobrzeskie stylistki.