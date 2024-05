Monster Truck Show 6 czerwca w Tarnobrzegu. Pokazy driftu, widowiskowe kraksy, kaskaderskie popisy, niespodzianki. Sprawdź program

Chcesz poczuć się jak bohater filmu akcji? Teraz masz okazję doświadczyć niesamowitych wrażeń! Nasza grupa światowej klasy kaskaderów dostarczy Ci niezapomnianych chwil! Nie przegap okazji, by zobaczyć najlepszych kaskaderów filmowych i poczuć na własnej skórze, co to znaczy prawdziwa adrenalina! Rozbrzmiewający ryk silników, widowiskowe kraksy i huczne okrzyki tłumu z pewnością zapadną Ci w pamięci! Dołącz do nas na tej niezwykłej imprezie na świeżym powietrzu, z muzyką, światłami i efektami pirotechnicznymi! Zarezerwuj swój czas i przygotuj się na niezapomniane wrażenia!