Opady deszczu w Tarnobrzegu. Ile go spadnie dzisiaj (11.10.2023) i w kolejnych 10 dniach?

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wynosi 67%. Ma spaść ok. 3,1 mm deszczu. Warto przygotować się na taką pogodę. Prawdopodobieństwo, że w nocy pojawią się opady deszczu wynosi 7%.

Opady deszczu pojawią się na 3%. Warto przygotować się na taką pogodę. Opady deszczu pojawią się w nocy na 66%. Według prognoz, spadnie ok. 3,5 mm deszczu.

Prawdopodobieństwo, że pojawią się opady deszczu wynosi 12%. Warto wziąć ze sobą parasol na wszelki wypadek. Opady deszczu pojawią się w nocy na 69%. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 1,9 mm deszczu.

Nie można zapominać o tym, że deszcz jest bardzo potrzebny naturze. Bez niego roślinność usycha i nie rozwija się prawidłowo. Dzikie zwierzęta również potrzebują deszczu, który jest im niezbędny do przetrwania. Miesiące bez deszczu mogą doprowadzić do suszy w wielu obszarach oraz jest to duży problem dla rolnictwa.