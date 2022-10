Ponad 670 mieszkańców Tarnobrzega skorzysta z odnawialnych źródeł energii. Prezydent podpisał umowę na montaż instalacji fotowoltaicznych

Montaż instalacji fotowoltaicznych w domach mieszkańców Tarnobrzega

Inwestycja realizowana będzie w ramach projektu „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III. Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE.

Projekt został złożony przez miasto do dofinansowania w marcu 2017 roku w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, jednak nie otrzymał wówczas dofinansowania z uwagi na bardzo dużą liczbę wniosków oraz limit funduszy przeznaczonych na to działanie. W grudniu 2021 roku zarząd województwa podkarpackiego wybrał go z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość inwestycji to 10 448 991,00 złotych. Urząd Miasta Tarnobrzega pozyskał na ten cel 85 procent, czyli ponad 8 milionów złotych dofinansowania. Wkład własny w wysokości 15 procent wnoszony jest przez mieszkańców zakwalifikowanych do projektu, którzy zawarli z miastem stosowną umowę. W ich gospodarstwach domowych montowane będą instalacje.