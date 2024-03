Prasówka Tarnobrzeg 13.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Tarnobrzegu nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.03, w Tarnobrzegu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „„Kobiecy żeń-szeń” wspomaga zdrowie pań. Łagodzi kobiece dolegliwości, wycisza, reguluje cykl. Na co działa dzięgiel chiński?”?

Prasówka Tarnobrzeg 13.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 „Kobiecy żeń-szeń” wspomaga zdrowie pań. Łagodzi kobiece dolegliwości, wycisza, reguluje cykl. Na co działa dzięgiel chiński? Zioło to nie bez powodu nazywane jest „kobiecym żeń-szeniem”. Reguluje gospodarkę hormonalną i dzięki temu zmniejsza objawy menopauzy, łagodzi bóle miesiączkowe oraz wspomaga płodność. Działa także uspokajająco, przeciwbólowo, obniża ciśnienie i wspomaga pracę serca. Należy jednak zachować ostrożność w jego dawkowaniu. Sprawdź, na co działa dzięgiel chiński i kto nie może go stosować.

📢 Babka gotowana. Wyborne ciasto bez pieczenia. Puszysta babka wielkanocna, którą zachwycisz gości. Sprawdź przepis na delikatne ciasto Babka gotowana to niezwykle puszyste i delikatne ciasto na Wielkanoc. Jej przygotowanie jest dość proste i nie wymaga użycia piekarnika. Potrzebna jest specjalna forma do babki gotowanej, którą bez problemu można kupić w sklepie. Wypróbuj nasz przepis na niezwykle delikatną babkę gotowaną i zachwyć rodzinę doskonałym ciastem na święta.

📢 Kilkudziesięciu cudzoziemców pracowało na czarno na Podkarpaciu. Wpadli po kontroli Straży Granicznej Od początku roku funkcjonariusze z placówki Straży Grancznej w Rzeszowie-Jasionce skontrolowali 85 cudzoziemców pod kątem legalności pobytu w RP oraz 508 obcokrajowców z zakresu legalności zatrudnienia. Wykryli liczne nieprawidłowości.

Prasówka 13.03 Tarnobrzeg: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Tarnobrzegu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tarnobrzeg na Google Street View. Aż trudno uwierzyć, jak w dekadę zmieniło się miasto. Zobacz zdjęcia Na co dzień nie dostrzegamy, jak szybko zmienia się nasze otoczenie. Tarnobrzeg też się zmienia - powstają nowe budynki lub jakieś znikają, bloki dostają nową elewacje, budują się sklepy, stacje paliw i inne obiekty. Z wykorzystaniem Google Street View, funkcji Google Maps i Google Earth, wyruszyliśmy w wirtualną podróż ulicami Tarnobrzega. Dzięki temu można się przenieść w czasie. My wybraliśmy się w podróż do roku 2012, kiedy to powstały pierwsze zdjęcia miasta w tej aplikacji.

📢 Krajanka tytoniowa zamiast ubrań odkryta podczas kontroli paczek kurierskich w powiecie rzeszowskim [ZDJĘCIA] Funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego z Przemyśla przechwycili 48 kg nielegalnej krajanki tytoniowej. Towar został wykryty podczas kontroli przesyłek kurierskich. 📢 Lewica odsłania karty: Prezentacja kandydatów na wybory samorządowe 2024 w Rzeszowie [ZDJĘCIA, WIDEO] Lewica, z wicemarszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym na czele, odbyła konferencję prasową na Rynku w Rzeszowie, podczas której zaprezentowano kandydatów na wybory samorządowe 2024. Spotkanie to potwierdziło znaczenie tych wyborów dla polskiej lewicy. 📢 Moda na ulicach Tarnobrzega. Codzienne stylizacje mieszkańców miasta sprzed kilku lat uchwycone przez Google Street View. Zobacz zdjęcia Mieszkanki i mieszkańcy Tarnobrzega na co dzień lubią ubierać się modnie i stylowo, co uchwycił samochód Google Street View na swojej kamerze latem 2021 roku, bo wtedy robiono zdjęcia do dostępnej obecnie aktualizacji. Dzięki zrobionym przez niego fotografiom w aplikacji Google Street View możemy prześledzić zmieniające się przez lata ulice miasta, a także samych ludzi - jak lubią się ubierać, jaki styl jest ich ulubionym? Sprawdźcie.

