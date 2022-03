Prasówka Tarnobrzeg 23.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Tarnobrzegu nie minęło Cię nic ważnego

Nie jest tajemnicą, że praca w wojsku się opłaca. Zawodowi żołnierze dobrze zarabiają, mogą ubiegać się o mieszkanie wojskowe, a na emeryturę przejść już po 15 latach służby (jeśli byli zatrudnieni przed 2013 rokiem). Nic więc dziwnego, że tak wiele osób stara się dostać do wojska. Jak to zrobić? Odpowiedzi znajdziesz w naszej galerii.

Wiele roślin ma toksyczne właściwości. Należą do nich rośliny dziko rosnące, ale także sporo roślin ozdobnych, które uprawiamy w ogrodach, jest trujących. W dodatku wiele z nich to rośliny naprawdę popularne, uprawiane od dawna i występujące w wielu ogrodach. Niestety bywa, że zapominamy albo nie wiemy o tym, że mogą być niebezpieczne. Oto trujące rośliny ogrodowe.

Almond honey hair to – obok milk tea hair – kolejna propozycja koloryzacji włosów w tym sezonie. Jeśli chcesz odmienić swój wizerunek, wyglądać stylowo i kobieco, to włosy w kolorze migdałów w miodzie będą dla Ciebie idealne. Zobacz, jak wygląda ta barwa i jak dbać o włosy po farbowaniu.

Niedobór snu negatywnie wpływa na koncentrację, zdolności poznawcze czy nastrój. Naukowcy przekonują, że krótkie drzemki w ciągu dnia służą naszemu zdrowiu. Jednak we wszystkim musimy zachować umiar i zwrócić uwagę na niepokojące sygnały, ponieważ według najnowszych badań zbyt duża senność i częste drzemki w ciągu dnia mogą być objawem choroby.

Ryanair nie ma ostatnio łatwo, jak zresztą wszystkie tanie linie lotnicze. COVID, wojna na Ukrainie, inflacja i wzrost cen paliwa powodują, że przewoźnicy muszą stawać na głowach, by przyciągnąć klientów, nadal wahających się przed podróżowaniem. Ryanair stworzył promocję, którą chce przyciągnąć turystów. Dwa bilety w cenie jednego za przelot do wybranych miast Europy i Jordanii. Haczyk? Promocja obowiązuje tylko dziś (wtorek 22 marca 2022) do północy.

Handel. Biedronka wycofała produkty wyprodukowane przez dostawców zarejestrowanych na terenie Federacji Rosyjskiej oraz Republiki Białorusi ze swojej oferty. Decyzja ta jest podyktowana sprzeciwem wobec bezprecedensowej agresji przeciw niepodległej Ukrainie i dotyczy łącznie 16 produktów. Są wśród nich kosmetyki, słodycze jak i wódki. Sprawdź te produkty - kliknij w galerię.