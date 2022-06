Prasówka Tarnobrzeg 9.06.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Tarnobrzegu nie minęło Cię nic ważnego

Parking powstał zgodnie z prawem – tylko tyle miał do powiedzenia przedstawiciel dewelopera, który w Kołobrzegu zbudował mieszkańcom miejsca postojowe 2,5 km od budynku. Problemu nie widzą również urzędnicy. To tylko jeden z licznych przykładów patodeweloperki, do jakich w ostatnich latach doszło w Polsce. Zobacz absurdy, jakich nie wymyśliłby Bareja.