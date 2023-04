Przedszkola w Tarnobrzegu w roku szkolnym 2023/2024. Sprawdź, gdzie się znajdują

Zapisać dziecko można poprzez internetowe platformy bądź w starej formie, a więc przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 w placówkach publicznych w Tarnobrzegu możesz znaleźć na ich stronach internetowych oraz na stronie urzędu miasta. Kryteria w procesie rekrutacyjnym to między innymi niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, czy też samotne wychowanie kandydata w rodzinie.

Dlaczego Twoje dziecko powinno iść do przedszkola w Tarnobrzegu?

Edukacja przedszkolna jest niezwykle istotna dla rozwoju dziecka. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Do tego, maluch uczęszczając do przedszkola nabiera umiejętności życia w grupie. Rozwija się w obszarze społecznym i związanym z emocjami. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z innymi dziećmi, wyrażać swoje emocje i potrzeby.