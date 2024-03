Przegląd prasy 12.03.2024 Tarnobrzeg. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Tarnobrzega

Prasówka Tarnobrzeg 12.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Mieszkanki i mieszkańcy Tarnobrzega na co dzień lubią ubierać się modnie i stylowo, co uchwycił samochód Google Street View na swojej kamerze latem 2021 roku, bo wtedy robiono zdjęcia do dostępnej obecnie aktualizacji. Dzięki zrobionym przez niego fotografiom w aplikacji Google Street View możemy prześledzić zmieniające się przez lata ulice miasta, a także samych ludzi - jak lubią się ubierać, jaki styl jest ich ulubionym? Sprawdźcie.