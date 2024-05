Przegląd prasy 13.05.2024 Tarnobrzeg. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Tarnobrzega

XXXVI Podkarpacka Wystawa Psów Rasowych została zorganizowana na stadionie UKS "Guzikówka" w Krośnie. To dwu - dniowe wydarzenie już na stałe wpisało się w kalendarz imprez w Krośnie. Stąd też wystawa cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców i wystawców. Wystawa to wspaniała okazja by zapoznać się nie tylko z tymi popularnymi rasami ale również z czworonogami ras rzadkich w Polsce. Nie zabrakło też wystawców spoza kraju jak na przykład hodowcy ze Słowacji czy z Ukrainy.