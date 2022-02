Przegląd prasy 28.02.2022 Tarnobrzeg. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Tarnobrzega

Na taką ewentualność powinniśmy być gotowi wszyscy. Chorują ozdrowieńcy, osoby, które przyjęły szczepienie (w ich przypadku z reguły przebieg choroby jest o wiele łagodniejszy niż u osób, które nie są zaszczepione). Może więc spotkać to również nas.

W ostatnich dniach pandemia koronawirusa wyjątkowo przybiera na sile. Z dnia na dzień padają kolejne rekordy zakażeń, w naszym otoczeniu pojawiają się osoby zmagające się z COVID-19. Co zrobić, gdy my również zarazimy się wirusem?[/b]

Ponad 3 tys. zabitych żołnierzy rosyjskich, ponad 100 zniszczonych czołgów, setki zniszczonych wozów bojowych – to bilans trzech dób walk, jak podają ukraińskie władze. Według ukraińskiego dowództwa, udaremniono desant morski na południu kraju.

Wiceszef komisji ds. wywiadu amerykańskiego senatu - republikanin Marco Rubio - napisał w niedzielę, że "rosyjscy wojskowi powinni starannie pomyśleć, zanim zastosują się do ostatnio wydanych rozkazów".

Ukraińska armia zamieściła w mediach społecznościowych operacyjne nagranie z ataku drona typu Bayraktar na kolumnę rosyjskich wozów bojowych. Do skutecznego ataku doszło podczas walk na południu Ukrainy - podaje ukraińskie wojsko.

Nie trzeba być wielkim miłośnikiem teleturniejów, by kojarzyć "Wielka grę". Był to pierwszy tego typu program w Polsce na zagranicznej licencji. Jego twarzą przez ponad trzydzieści lat była Stanisława Ryster. Prezenterka niebawem będzie świętowała 80. urodziny. Co u niej słychać? Jak dziś wygląda?