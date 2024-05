Przegląd prasy z tygodnia 19.05.2024. Co działo się w Tarnobrzegu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

„Kuźnia”, „Olejarnia” i magazyn to trzy budynki, które remontuje powiat bieszczadzki w ramach kolejnego etapu rewitalizacji infrastruktury przemysłowej związanej z przetwórstwem ropy naftowej w Bieszczadach. Będą one służyć tworzonej strefie rekreacyjnej.

Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.

Kolejna już, tym razem wiosenna edycja tarnobrzeskiej Kwiatowymiany, w niedzielę 12 maja przyciągnęła pod siedzibę Centrum Natura 2000 w Parku Dzikowskim miłośników wszelakiego rodzaju roślin - doniczkowych i ogrodowych, ziół i ozdobnych.