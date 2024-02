Ścieżki nordic walking do 13 km od Tarnobrzega. Pomysły na sportowy dzień w weekend 17 - 18 lutego

Rozglądasz się za ciekawymi trasami nordic walking niedaleko Tarnobrzega? Z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie kilka pomysłów na ten tydzień. Jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolnym dniu będziesz mieć czas, i zaczniesz spacer w dziennym świetle. Oto nasze pomysły, gdzie warto sie wybrać z Tarnobrzega na nordic walking. Tym razem przygotowaliśmy trasy w odległości do 13 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, czy wszystko było zgodne z opisem.

Trasy nordic walking w okolicy Tarnobrzega

Razem z Traseo wybraliśmy 3 trasy nordic walking oddalone maksymalnie o 13 km od Tarnobrzega. Zobacz, czy trasa polecana przez kogoś innego nadaje się również dla Ciebie. Przed marszem sprawdź prognozę pogody dla Tarnobrzega. W sobotę 17 lutego według prognozy pogody ma być 10°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 61%. W niedzielę 18 lutego zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 5°C w najcieplejszym momencie dnia. Nie powinno padać. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: SMAKOWANIE SANDOMIERZA Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,78 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 52 m

Suma podejść: 92 m

Suma zejść: 90 m Sandomierz poleca trasę mieszkańcom Tarnobrzega

Magia Sandomierza przejawia się nie tylko w niezwykłych zabytkach. To również przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycyjne przepisy kulinarne, przeplecione z nutką nowoczesności. Ale to nie wszystko! W Królewskim Mieście możesz rozsmakować się w bogatych zbiorach dzieł sztuki, od obrazów, przez filmy i fotografie, aż po szeroki wachlarz poetyckich „smaczków” autorstwa lokalnych artystów. Przejdź nasz spacer i zakosztuj lokalnych atrakcji !

🌲🌤️ Trasa nordic walking: SANDOMIERZ – SPACER ROMANTYCZNY Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,75 km

Czas trwania marszu: 55 min.

Przewyższenia: 47 m

Suma podejść: 79 m

Suma zejść: 36 m Trasę do marszu z Tarnobrzega poleca Sandomierz Sandomierz ma romantyczną duszę. Klimat miasta tworzą przekazywane z pokolenia na pokolenie opowieści i legendy, które w malowniczym otoczeniu nabierają wyjątkowego charakteru. Nie bez powodu miasto położone na siedmiu wzgórzach nazywano kiedyś małym Rzymem. Spotkanie przy ostatniej ocalałej bramie miejskiej w restauracji Widnokrąg, spacer po sandomierskim rynku, gdzie zakotwiczyło niebo i zachód słońca nad Wisłą to przepis na idealną randkę – nie tylko w Dzień Zakochanych. Odkryjcie miasto symboli, przejdźcie przez Ucho Igielne, a na dobrą wróżbę dotknijcie pierścienia z krzemieniem pasiastym – kamieniem optymizmu.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: SANDOMIERZ - SPACER HISTORYCZNY Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,55 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 49 m

Suma podejść: 140 m

Suma zejść: 139 m Trasę nordic walking mieszkańcom Tarnobrzega poleca Sandomierz

Spacer Historyczny po Sandomierzu to wyjątkowa podróż przez epoki. Twoim przewodnikiem będą perły polskiej architektury od średniowiecza po współczesność. Historię królewskiego miasta opowiedzą Ci między innymi Brama Opatowska wraz z pozostałościami po średniowiecznych murach, gotycki Dom Długosza, Kamienica Oleśnickich, pamiętająca podpisanie tzw. ugody sandomierskiej w 1570 roku, oraz XVIII-wieczny budynek dawnej synagogi. Z pewnością zachwycą Cię także bogato dekorowane świątynie i zbiory Muzeum Okręgowego na zamku – wśród nich unikatowy zestaw XII-wiecznych figur szachowych wykonanych z poroża jelenia. Intrygującą podróż w głąb Sandomierza odbędziesz dzięki Podziemnej Trasie Turystycznej, zwiedzając system kilkukondygnacyjnych komór, ciągnących się pod Starym Miastem.

Nordic walking - na czym polega?

Nordic walking wybiera coraz więcej osób. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking to nic innego, jak maszerowanie z odpowiednimi kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Kto może uprawiać nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.