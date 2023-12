Ścieżki nordic walking do 13 km od Tarnobrzega. Urokliwe trasy na weekend 2 - 3 grudnia

Rozglądasz się za ciekawymi trasami nordic walking w pobliżu Tarnobrzega? Razem z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie garść propozycji na ten tydzień. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z nordic walking, zacznij w weekend. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by znaleźć swoje tempo. Poznaj nasze propozycje, gdzie warto sie wybrać w okolicy Tarnobrzega na nordic walking. W tym tygodniu przygotowaliśmy szlaki w odległości do 13 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, czy wszystko było zgodne z opisem.

Nordic walking w okolicy Tarnobrzega

Razem z Traseo przygotowaliśmy 3 szlaki nordic walking oddalone maksymalnie o 13 km od Tarnobrzega. Sprawdź, czy szlak polecany przez kogoś innego jest ciekawa również dla Ciebie. Nim wyjdziesz, sprawdź, jaka jest prognoza pogody dla Tarnobrzega. W sobotę 2 grudnia według prognozy pogody ma być -1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 99%. W niedzielę 3 grudnia zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być -1°C w najcieplejszym momencie dnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 39%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: SANDOMIERZ – SPACER "HISTORIA NA SZKLE MALOWANA" Stopień trudności: 1.0

Dystans: 1,96 km

Czas trwania marszu: 39 min.

Przewyższenia: 35 m

Suma podejść: 45 m

Suma zejść: 44 m Sandomierz poleca trasę mieszkańcom Tarnobrzega

"Przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej..."

Historyczny spacer pt. "Historia na szkle malowana" to wyjątkowy i nietypowy spacer po Sandomierzu. Podczas niego możesz podziwiać szklane tafle ze zdjęciami starych sandomierskich konstrukcji i ulic. Zaprezentowane są miejsca i budynki, których już nie ma albo na przestrzeni lat ich wygląd bardzo się zmienił – na szklanym obrazie zobaczysz ich pierwotną wersję. Atrakcja nawiązuje do dawnej tradycji przemysłu szklarskiego w Sandomierzu, a wykonaniem tablic zajęła się firma Pilkington – zakład produkujący szkło dla przemysłu budowlanego i motoryzacyjnego, który funkcjonuje w Sandomierzu już od 1995 roku. Odwiedź Królewskie Miasto i sprawdź naszą propozycję połączenia szkła z nutką historii !

🌲🌤️ Trasa nordic walking: SANDOMIERZ – SPACER OPTYMISTYCZNY Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,68 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 55 m

Suma podejść: 98 m

Suma zejść: 109 m Sandomierz poleca trasę uprawiającym nordic walking z Tarnobrzega

Jeśli czujesz, że tracisz radość życia w codziennej gonitwie oraz brakuje Ci okazji do zamyślenia, chwili przyjemności, wspólnego spaceru… odnajdź swój przepis na szczęście! Sandomierz jest miastem optymizmu i radości, które można spotkać na każdym kroku w kontakcie ze sztuką i kulturą, krajobrazem, dobrym jedzeniem oraz otwartymi mieszkańcami. Nasz „Optymistyczny Spacer” oprowadzi Cię po sandomierskich perełkach turystycznych, a także po mniej oczywistych urokliwych miejscach, których pozytywna energia doda Ci sił i spokoju ducha.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: SANDOMIERZ – SPACER ROMANTYCZNY Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,75 km

Czas trwania marszu: 55 min.

Przewyższenia: 47 m

Suma podejść: 79 m

Suma zejść: 36 m Sandomierz poleca trasę uprawiającym nordic walking z Tarnobrzega

Sandomierz ma romantyczną duszę. Klimat miasta tworzą przekazywane z pokolenia na pokolenie opowieści i legendy, które w malowniczym otoczeniu nabierają wyjątkowego charakteru. Nie bez powodu miasto położone na siedmiu wzgórzach nazywano kiedyś małym Rzymem. Spotkanie przy ostatniej ocalałej bramie miejskiej w restauracji Widnokrąg, spacer po sandomierskim rynku, gdzie zakotwiczyło niebo i zachód słońca nad Wisłą to przepis na idealną randkę – nie tylko w Dzień Zakochanych. Odkryjcie miasto symboli, przejdźcie przez Ucho Igielne, a na dobrą wróżbę dotknijcie pierścienia z krzemieniem pasiastym – kamieniem optymizmu.

Czym jest nordic walking?

Nordic walking jest coraz chętniej wybierany przez różne grupy wiekowe. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking polega na chodzeniu z kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Kto może uprawiać nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

