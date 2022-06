Ścieżki rowerowe do 69 km od Tarnobrzega. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 czerwca?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Tarnobrzega

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 69 km od Tarnobrzega, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 57,7 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 116 m

Suma podjazdów: 1 807 m

Suma zjazdów: 1 806 m

Trasę dla rowerzystów z Tarnobrzega poleca Ossamus

Sympatyczna trasa Starachowice-Lipie-Iłża-Wąchock-Starachowice :-)

🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 30 Przez Puszczę Sandomierską

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 35,91 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 33 m

Suma podjazdów: 399 m

Suma zjazdów: 399 m