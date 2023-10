Spacer do 13 km od Tarnobrzega. Pomysły na wypoczynek na powietrzu w weekend 30 września - 1 października

Rozglądasz się za ciekawym pomysłem na urokliwą ścieżkę spacerową w okolicy Tarnobrzega? Nasze pomysły gdzie można się wybrać. Wybraliśmy 3 ciekawe propozycje tras. Mają różny dystans, dzięki czemu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 3 trasy na prozdrowotny spacer w odległości do 13 km od Tarnobrzega. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy spacerowe niedaleko Tarnobrzega warto sprawdzić w weekend.

Trasy spacerowe w pobliżu Tarnobrzega

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 13 km od Tarnobrzega, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🌳 Trasa spacerowa: SANDOMIERZ – SPACER OPTYMISTYCZNY Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,68 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 55 m

Suma podejść: 98 m

Suma zejść: 109 m Sandomierz poleca trasę spacerowiczom z Tarnobrzega Jeśli czujesz, że tracisz radość życia w codziennej gonitwie oraz brakuje Ci okazji do zamyślenia, chwili przyjemności, wspólnego spaceru… odnajdź swój przepis na szczęście! Sandomierz jest miastem optymizmu i radości, które można spotkać na każdym kroku w kontakcie ze sztuką i kulturą, krajobrazem, dobrym jedzeniem oraz otwartymi mieszkańcami. Nasz „Optymistyczny Spacer” oprowadzi Cię po sandomierskich perełkach turystycznych, a także po mniej oczywistych urokliwych miejscach, których pozytywna energia doda Ci sił i spokoju ducha.

🌳 Trasa spacerowa: SANDOMIERZ - GÓRY PIEPRZOWE Stopień trudności: 2.0

Dystans: 2,07 km

Czas trwania spaceru: 41 min.

Przewyższenia: 43 m

Suma podejść: 138 m

Suma zejść: 152 m Sandomierz poleca trasę mieszkańcom Tarnobrzega Sandomierz jest znany głównie z urokliwego Rynku Starego Miasta. Ale czy słyszałeś o położonych tuż obok Górach Pieprzowych? Najstarsze pasmo w Polsce oferuje Ci nie tylko niezapomniane widoki, ale również szczyptę egzotyki. Góry Pieprzowe można zwiedzać od strony Willi Dzika Róża, jednak my proponujemy trasę wałem Wisły, która pozwoli Ci ujrzeć cudowną enklawę przyrody z unikatami na skalę całej Europy. Nazwa gór wzięła się od tutejszych skał, prastarych, ciemnych jak ziemia, pękających w tak specyficzny sposób, że przypominają ziarenka pieprzu. „Pieprzówki” zwane są również wzgórzami różanymi, ponieważ to miejsce porastają masowo dzikie róże. Przed spacerem warto zasięgnąć informacji czy szlak jest dostępny, ponieważ po większych opadach lub przy wysokim poziomie Wisły wejście na trasę może być utrudnione. Mimo tego, wyprawa w Góry Pieprzowe to niezwykłe doznanie, nie tylko dla geologów i przyrodników. Zobacz je i Ty !

🌳 Trasa spacerowa: SMAKOWANIE SANDOMIERZA Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,78 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 52 m

Suma podejść: 92 m

Suma zejść: 90 m Sandomierz poleca trasę mieszkańcom Tarnobrzega Magia Sandomierza przejawia się nie tylko w niezwykłych zabytkach. To również przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycyjne przepisy kulinarne, przeplecione z nutką nowoczesności. Ale to nie wszystko! W Królewskim Mieście możesz rozsmakować się w bogatych zbiorach dzieł sztuki, od obrazów, przez filmy i fotografie, aż po szeroki wachlarz poetyckich „smaczków” autorstwa lokalnych artystów. Przejdź nasz spacer i zakosztuj lokalnych atrakcji !

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Tarnobrzega

Czy spacerowanie przynosi korzyści?

Spacerowanie przynosi wiele korzyści. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem.

Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie. Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Spacerowanie to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.

