Taksówki w Tarnobrzegu. Najtańsze przewozy. Którą firmę taksówkarską warto wybrać? Wasze opinie

Wracanie do domu takówką wieczorem może być bolesne dla portfela. Nie musi tak być. Istnieją sposoby, jeździć taxi po Tarnobrzegu tanio. Wracaj ze znajomymi. Jeśli jedziecie w tym samym kierunku, warto zabrać się razem. Część trasy pokonacie wspólnie, więc koszty się rozłożą.

Co trzeba zgłosić dyspozytorowi taxi?

Na poczcie okazało się, że paczka do odbioru jest za duża, by zanieść ją na piechotę? Pamiętaj, by wspomnieć dyspozytorowi o tym, że masz przy sobie większy gabaryt.

Standardowo w samochodzie osobowym mieści się maksymalnie 4 pasażerów. Jeśli zebrała się was grupa sześciu osób, firma taksówkarska może wysłać większy samochód, o ile nim dysponuje, lub więcej osobówek.