Tarnobrzeg. Po sprzeciwie mieszkańców prezydent Dariusz Bożek deklaruje: Nie będzie budowy dróg rowerowych na osiedlu Przywiśle

Mieszkańcy osiedla Przywiśle w Tarnobrzegu nie chcą rowerowych ścieżek pod blokami kosztem drzew

Prezydent Tarnobrzega zapewnia, że na Przywiślu nie będzie wycinki drzew na wielką skalę

Pod wpływem krytyki prezydent Tarnobrzega zwołał w poniedziałek konferencję prasową, która miała uspokoić nastroje. Padła na niej deklaracja, że miasto zmodyfikuje plan inwestycji tak, by nadmiernie nie ingerować w przyrodę. Włodarz przyznał, że tematem numer jeden uwag, które otrzymywał w ostatnich dniach od mieszkańców osiedla i nie tylko, była obawa o wycięcie 136 drzew.

Bardzo wielu mieszkańców jasno i wyraźnie sygnalizowało, że nie chce ścieżek rowerowych na terenie osiedla i uważam, że w tym kierunku powinienem pójść. W związku z tym ścieżki rowerowe nie będą budowane na dzisiaj. Kto wie, może w przyszłości mieszkańcy zdecydują, że chcą inaczej? Projekty są, zawsze można do nich wrócić. A skoro nie będzie ścieżek zdecydowana większość drzew zostanie, tam gdzie rośnie

- powiedział Dariusz Bożek.

Wyjaśnił, że projekt rozbudowy dróg na Przywiślu, gdzie od dziesięcioleci nie było modernizacji infrastruktury drogowej został przygotowany kompleksowo i uwzględnił maksimum rozwiązań dla tego terenu - ścieżki, chodniki, drogi, oświetlenie i infrastrukturę. Co przemawiało za wpisaniem do projektu tras rowerowych? Są one wysoko punktowane na etapie ubiegania się przez miasto o dofinansowanie inwestycji.

Prezydent obiecał, że gdy dojdzie do modernizacji na Przywiślu nie będzie ingerencji w przyrodę tam, gdzie nie ma takiej potrzeby, a wycinka drzew będzie ograniczona do minimum. Każda taka decyzja ma być konsultowana z mieszkańcami, chociaż muszą oni mieć świadomość, że nie każde drzewo da się uratować. Tak będzie w przypadku przebicia ślepej ulicy Skalna Góra, albo tam, gdzie korzenie niszczą podziemne instalacje, rozbijają chodniki i asfalt.