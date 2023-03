Tarnobrzeg. Wykład i wernisaż wystawy fotografii "Echa Puszczy Białowieskiej". Centrum Natura 2000 zaprasza!

Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły zaprasza 31 marca na wykład i wernisaż fotografii "Echa Puszczy Białowieskiej".

Autorem fotografii jest Leszek Kopeć, który opowie o swoich doświadczeniach i przygodach podczas wypraw do białowieskiej puszczy. Wcześniej historię puszczy przybliży Janusz Wepsięć – przyrodnik i przewodnik Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000.

Puszcza Białowieska to ostatni naturalny las na Niżu Europejskim. Powstał bez udziału człowieka i jest jedynym w Polsce obiektem przyrodniczym wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To także dom naszego rodzimego żubra – symbolu polskiej przyrody. Choć to właśnie on tu króluje, spacer po Puszczy Białowieskiej to doświadczenie olbrzymiej różnorodności biologicznej