Tłumy w upalny czwartek nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Plażing, kąpiele i zabawa na całego. Zobacz zdjęcia

Tłumy wypoczywających nad Jeziorem Tarnobrzeskim

W czwartek słońce często skrywa się za chmurami, ale jest bardzo ciepło, wręcz parno. To zachęca do kąpieli w wodzie Jeziora Tarnobrzeskiego, które głównie "z polecenia" zyskuje coraz to nowych wypoczywających spoza miasta. tablice rejestracyjne samochodów na parkingach zdradzają, że wiele osób przyjeżdża wypoczywać, pokonując nawet ponad 150 kilometrów. Wiele osób mówi wprost, że Jezioro Tarnobrzeskie stało się poważną konkurencją dla Zalewu Solińskiego i odebrało mu sporo turystów.