Trasy spacerowe do 13 km od Tarnobrzega. Urokliwe ścieżki na weekend 11 - 12 listopada

Ścieżki spacerowe z Tarnobrzega

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 13 km od Tarnobrzega, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 11 listopada w Tarnobrzegu ma być 10°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 63%. W niedzielę 12 listopada w Tarnobrzegu ma być 7°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 21%.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 1,96 km

Czas trwania spaceru: 39 min.

Przewyższenia: 35 m

Suma podejść: 45 m

Suma zejść: 44 m

Sandomierz poleca trasę mieszkańcom Tarnobrzega

"Przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej..."

Historyczny spacer pt. "Historia na szkle malowana" to wyjątkowy i nietypowy spacer po Sandomierzu. Podczas niego możesz podziwiać szklane tafle ze zdjęciami starych sandomierskich konstrukcji i ulic. Zaprezentowane są miejsca i budynki, których już nie ma albo na przestrzeni lat ich wygląd bardzo się zmienił – na szklanym obrazie zobaczysz ich pierwotną wersję. Atrakcja nawiązuje do dawnej tradycji przemysłu szklarskiego w Sandomierzu, a wykonaniem tablic zajęła się firma Pilkington – zakład produkujący szkło dla przemysłu budowlanego i motoryzacyjnego, który funkcjonuje w Sandomierzu już od 1995 roku. Odwiedź Królewskie Miasto i sprawdź naszą propozycję połączenia szkła z nutką historii !

Nawiguj