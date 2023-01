Trasy spacerowe do 13 km od Tarnobrzega. Urokliwe trasy na weekend 7 - 8 stycznia

Trasy spacerowe z Tarnobrzega

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer oddalonych maksymalnie o 13 km od Tarnobrzega, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 2,07 km

Czas trwania spaceru: 41 min.

Przewyższenia: 43 m

Suma podejść: 138 m

Suma zejść: 152 m

Trasę dla spacerowiczów z Tarnobrzega poleca Sandomierz

Sandomierz jest znany głównie z urokliwego Rynku Starego Miasta. Ale czy słyszałeś o położonych tuż obok Górach Pieprzowych? Najstarsze pasmo w Polsce oferuje Ci nie tylko niezapomniane widoki, ale również szczyptę egzotyki. Góry Pieprzowe można zwiedzać od strony Willi Dzika Róża, jednak my proponujemy trasę wałem Wisły, która pozwoli Ci ujrzeć cudowną enklawę przyrody z unikatami na skalę całej Europy. Nazwa gór wzięła się od tutejszych skał, prastarych, ciemnych jak ziemia, pękających w tak specyficzny sposób, że przypominają ziarenka pieprzu. „Pieprzówki” zwane są również wzgórzami różanymi, ponieważ to miejsce porastają masowo dzikie róże. Przed spacerem warto zasięgnąć informacji czy szlak jest dostępny, ponieważ po większych opadach lub przy wysokim poziomie Wisły wejście na trasę może być utrudnione. Mimo tego, wyprawa w Góry Pieprzowe to niezwykłe doznanie, nie tylko dla geologów i przyrodników. Zobacz je i Ty !

Nawiguj