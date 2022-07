Uczniowie Szkoły Podstawowej numer 4 w Tarnobrzegu na wycieczce w Lasach Janowskich dali czadu! Brudne dzieci to szczęśliwe dzieci [ZDJĘCIA]

Wycieczka do Lasów Janowskich

Atrakcji podczas survivalowej wyprawy było co niemiara! Wspólne gry, obcowanie z naturą, spotkanie edukacyjne i zabawa w chowanego - to tylko namiastka tego, co na miejscu robili uczniowie "czwórki".

Uczniowie klasy 5 C z tarnobrzeskiej "czwórki" na szkolnej wycieczce FB/SP 4 Tarnobrzeg

Największą jednak atrakcją, którą z pewnością uczestnicy wyprawy będą długo wspominać, była kąpiel w bagnie! Wszak brudne dzieci to dzieci szczęśliwe! Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.