Uczniowie tarnobrzeskiego "Górnika" byli na miesięcznym stażu w Irlandii i Szwecji w ramach programu Erasmus+. Co tam robili? Zobacz zdjęcia

- Przez cztery tygodnie stażyści pracowali w irlandzkich i szwedzkich firmach, zdobywając doświadczenie zawodowe i poznając tamtejsze rynki pracy. Otrzymywali zadania zawodowe dostosowane do ich możliwości i aktualnego poziomu wiedzy. Według opinii koordynatorów, opiekunów i przede wszystkim pracodawców, nasi uczniowie wypadli wzorowo - podkreśla Marek Wrona, wicedyrektor Zespołu Szkół imienia księdza Stanisława Staszica w Tarnobrzegu. - Po powrocie do szkoły wszyscy stażyści mieli do wypełnienia raporty z odbycia stażu, w których wyrazili swoje opinie na temat stażu oraz organizacji spędzania czasu wolnego w czasie praktyk. Gdy po powrocie dzielili się swoimi wrażeniami, widać było wielki entuzjazm, radość i uśmiech na ich twarzach. Każdy z uczestników stwierdził, że ten miesięczny pobyt był dla nich wyjątkowy, a czas spędzony w innym kraju pozostanie niezapomniany na całe życie.