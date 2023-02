W Tarnobrzegu 45-latek przez długi czas okradał market, w którym pracował. Straty sięgają 13 tysięcy złotych!

- Policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego zakończyli czynności w sprawie szeregu kradzieży, do których doszło w markecie spożywczym przy ulicy Sienkiewicza w Tarnobrzegu. Jak ustalili śledczy, jeden z pracowników sklepu, w godzinach pracy wynosił artykuły spożywczo-przemysłowe do swojego samochodu. Były to między innymi środki chemiczne, dezodoranty, żarówki, kable usb, baterie oraz cały wachlarz artykułów spożywczych. Przestępstwo nakrył inny pracownik, który o zdarzeniu powiadomił policjantów - informuje podinspektor Beata Jędrzejewska-Wrona, oficer prasowy policji w Tarnobrzegu.