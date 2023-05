W Tarnobrzegu trwa nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok. Każdy mieszkaniec może zgłosić pomysł. Sprawdź Wioletta Wojtkowiak

Część projektów w dotychczasowych edycjach budżetu obywatelskiego w Tarnobrzegu dotyczyła budowy placów zabaw

Mieszkańcy Tarnobrzega po raz jedenasty zdecydują, na co przeznaczyć część budżetu miasta. Do 16 czerwca potrwa nabór projektów do Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok. W tym roku na realizację małych i większych inwestycji przeznaczono ponad 2 miliony złotych.