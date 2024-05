Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Pełna lista lokali wyborczych w Tarnobrzegu

Wybory do Europarlamentu w Polsce odbędą się już niedługo. W całej Polsce będziemy mogli zagłosować. Nie wiesz, gdzie możesz głosować? Poniżej więcej szczegółów. Sprawdź spis lokali wyborczych w Tarnobrzegu, w których możesz oddać swój głos. Upewnij się, w których z nich będziesz mógł zagłosować.

Podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, które swym obszarem obejmują całe województwa. Niektóre z nich są jednak połączone we wspólne okręgi. Należą do nich: podlaskie i warmińsko-mazurskie, małopolskie i świętokrzyskie, dolnośląskie i opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, które zostało podzielone na dwa odrębne okręgi. Większość państw nie stosuje podziału na wewnętrzne okręgi wyborcze, taki system jest obecny jedynie w Polsce, Belgii, Irlandii i Włoszech.

Lokale wyborcze w Tarnobrzegu - lista

Przedstawiamy spis lokali wyborczych w Tarnobrzegu. Znajdź ulicę i numer budynku, przy którym mieszkasz, a dowiesz się, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos.

Dom Ludowy

adres: Sielecka 29, 39-400 Tarnobrzeg

numer komisji: 29 Osiedle Sielec Aleja Warszawska numery parzyste 168 - 176B

numery nieparzyste 229 - 343

Dąbrowa

Długa numer 14

Kąpielowa

Mała

Nowowiejska

Przechodnia

Sielecka

Sowia

Spółdzielcza

Dom Osiedlowy

adres: Krzywa 2, 39-400 Tarnobrzeg

numer komisji: 15 Osiedle Miechocin 12-go Października

Adama Mickiewicza numery nieparzyste od 33 do końca

numery parzyste od 44 do końca

Budowlanych

Czerwonego Krzyża

Dworska

Graniczna

Jana Długosza

Kamionka

Kajakowa

Kajmowska

Krzywa

Machowska

Miodowa

Orląt Lwowskich numery nieparzyste 1 - 57Z

numery parzyste 2 - 56

Piaskowa

Plażowa numer 1

numery parzyste 2 - 20

Pochyła

Pogodna

Por. Sarny numery parzyste od 20 do końca

Poziomkowa

Przyjaźni

Robotnicza

Rolna

Siarkowa

Stanisława Orła

Wakacyjna numer 17

Wesoła

Wisłostrada numer 1A

Żeglarska

Żniwna

Dom Osiedlowy

adres: Nadwiślańska 16, 39-400 Tarnobrzeg

numer komisji: 16 Osiedle Nagnajów Górnicza

Chemiczna

Chmielowska

Mechaniczna

Nadwiślańska

Partyzantów

Plażowa numery nieparzyste od 3 do końca

numery parzyste od 22 do końca

Różana

Siarkopolowa

Strefowa

Szewska

Św. Józefa

Turystyczna

Wisłostrada numer 1

Wisłostrada od numeru 2 do końca

Zakładowa

Zielona

Dom Strażaka

adres: Spokojna 9, 39-400 Tarnobrzeg

numer komisji: 28 Osiedle Zakrzów Aleja Warszawska numery parzyste 52 - 166

numery nieparzyste 93 - 227B

Batalionów Chłopskich

Ceglana

Cichy Kącik

Elektryczna

Litewska numery nieparzyste

Ludowy Plac

Łąkowa

Niska

Ojca Damiana Stanisława Węgla

Parkowa

Podwale

Polna numery nieparzyste od 71 do końca

numery parzyste od 48 do końca

Przemysłowa

Spacerowa

Spokojna

Szczęśliwa

Truskawkowa

Walentego Jędrala

Wędkarska

Wspólna

Zbożowa

Zgodna

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera

adres: Aleja Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg

numer komisji: 1 Osiedle Przywiśle Aleja Skalna Góra

Armii Krajowej

Gabriela Narutowicza

Plac Tysiąclecia

Janusza Gałka

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera

adres: Aleja Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg

numer komisji: 2 Osiedle Przywiśle Aleja Niepodległości

Kosmonautów

Ludwika Waryńskiego

Wianek

Wiślna

Ochotnicza Straż Pożarna

adres: Ocicka 89, 39-400 Tarnobrzeg

numer komisji: 17 Osiedle Ocice Błonie

Koniczynki

Konwaliowa

Malinowa

Ocicka

Orląt Lwowskich od 58 do końca

Żurawinowa

Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu

adres: Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg

numer komisji: 10 Osiedle Stare Miasto ulica Władysława Sikorskiego numery nieparzyste 7 - 21

Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu

adres: Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg

numer komisji: 22 Osiedle Stare Miasto Dominikańska

Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Nadole numery nieparzyste

numery parzyste 2 - 54

Sandomierska

Skrajna

Śliska

Stefana Żeromskiego

Wałowa numery nieparzyste 1 - 105

numery parzyste 2 - 32

Władysława Jasińskiego

Szkoła Podstawowa Nr 10

adres: M. Dąbrowskiej 10, 39-400 Tarnobrzeg

numer komisji: 4 Osiedle Serbinów ulica M. Dąbrowskiej numery nieparzyste

Szkoła Podstawowa Nr 10

adres: M. Dąbrowskiej 10, 39-400 Tarnobrzeg

numer komisji: 5 Osiedle Serbinów Elizy Orzeszkowej

M. Dąbrowskiej numery parzyste

Szkoła Podstawowa Nr 10

adres: M. Dąbrowskiej 10, 39-400 Tarnobrzeg

numer komisji: 6 Osiedle Serbinów Bolesława Prusa

Eugeniusza Kwiatkowskiego

Garażowa

Henryka Sienkiewicza numery nieparzyste 55 – 155A

M. C. Skłodowskiej

Szkoła Podstawowa Nr 10

adres: M. Dąbrowskiej 10, 39-400 Tarnobrzeg

numer komisji: 7 Osiedle Serbinów ulica Zwierzyniecka

Szkoła Podstawowa Nr 10

adres: M. Dąbrowskiej 10, 39-400 Tarnobrzeg

numer komisji: 8 Osiedle Serbinów Gwarków

Jędrusiów

Kanadyjska

Kazimierza Wielkiego bez numeru 4

Konstytucji 3 Maja

Królowej Jadwigi numery parzyste

Podleśna

Skarbka

Sztygarów

Św. Kingi

Władysława Sikorskiego numery parzyste 10 - 34

Wojciecha Kossaka

Szkoła Podstawowa Nr 10

adres: M. Dąbrowskiej 10, 39-400 Tarnobrzeg

numer komisji: 9 Osiedle Serbinów ulica Jana Matejki

Szkoła Podstawowa Nr 11

adres: Olszowa 1, 39-400 Tarnobrzeg

numer komisji: 30 Osiedle Sobów Chwałki

Dąbie

Edukacji

Gen. J. Bema

Handlowa

Kalinowa

Kawalerska

Kościelna

Księdza Adama Burdy

Makowa

Młynarska

Olszowa

Podkamień

Przyrzeczna

Przytorze

Starowiejska

Szlachecka

Zajęcza

Zarowie

Zatorze

Szkoła Podstawowa Nr 3

adres: Jana Kochanowskiego 1, 39-400 Tarnobrzeg

numer komisji: 3 Osiedle Przywiśle 1 Maja

Adama Mickiewicza numery parzyste 14 - 42

Jana Kochanowskiego

Juliusza Słowackiego

Stanisława Moniuszki

Tadeusza Kościuszki numery 29, 31 i 40

Szkoła Podstawowa Nr 4

adres: Stanisława Wyspiańskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg

numer komisji: 18 Osiedle Wielopole Henryka Sienkiewicza numer 18

Hieronima Dekutowskiego

Józefa Piłsudskiego numery parzyste

Władysława Sikorskiego numery nieparzyste 3 - 5

Szkoła Podstawowa Nr 4

adres: Stanisława Wyspiańskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg

numer komisji: 19 Osiedle Wielopole Borek

Por. Sarny numery nieparzyste 1 - 15

numery parzyste 2 - 18

Porucznika Jana Tracza

Rusinowskiego Ferdynanda

Sosnowa

Stanisława Wyspiańskiego numery parzyste 2 - 24

Szpitalna

Władysława Sikorskiego numer 1

Szkoła Podstawowa Nr 4

adres: Stanisława Wyspiańskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg

numer komisji: 20 Osiedle Wielopole Adama Mickiewicza numery nieparzyste 1 - 31

Stanisława Wyspiańskiego numery nieparzyste 7 - 23

Targowa

Szkoła Podstawowa Nr 7

adres: Henryka Sienkiewicza 215, 39-400 Tarnobrzeg

numer komisji: 26 Osiedle Mokrzyszów Chłopska

Glinkowa

Grzybowa

Henryka Sienkiewicza numery parzyste od 106 do końca

numery nieparzyste od 157 do końca

Kś. Tadeusza Chrobaka

Leśna

Ludowa

Michała Pazia

Miła

Piekarska

Piotra Jały

Platynowa

Pułkownika Rudolfa Jagielskiego

Rubinowa

Siewna

Sportowa

Strażacka

Szafirowa

Szmaragdowa

Topazowa

Ustronie

Wiśniowa

Wodna

Wrzosowa

Zakole

Zakrzowska

Zamkowa

Zaułek

Żelazna

Szkoła Podstawowa Nr 8

adres: Piętaka Stanisława 53, 39-400 Tarnobrzeg

numer komisji: 27 Osiedle Wielowieś Aleja Warszawska numery parzyste od 178 do końca

numery nieparzyste od 345 do końca

Bosmana Jana Brzęczki

Cicha

Górki

Grobla

Hutnicza

Jadasiówka

Jasień

Kaprala Mieczysława Czecha

Kolejowa

Kopanina

Krańcowa

Lądowisko Jana Pawła II

Nizinna

Nowa

Odwet-Jędrusie

Ogrodowa

Ogródek

Piętaka Stanisława

Plac Matki Kolumby Białeckiej

Plebańska

Sobowska

Starowiśle

Szklana

Wiosenna

Zaciszna

Zagórze

Szkoła Podstawowa Nr 9

adres: Wiejska 4, 39-400 Tarnobrzeg

numer komisji: 23 Osiedle Dzików Dr Michała Marczaka

Lipowa

Konfederacji Dzikowskiej

Szkoła Podstawowa Nr 9

adres: Wiejska 4, 39-400 Tarnobrzeg

numer komisji: 24 Osiedle Dzików Prof. Stanisława Pawłowskiego

Ignacego Paderewskiego

Nadole numery parzyste 56 - 78

Prof. Stanisława Tarnowskiego

Słomki Jana numery nieparzyste oraz numer 2

Wałowa numery nieparzyste 107 -137

numery parzyste 34 - 54

Wiejska

Władysława Sikorskiego numery nieparzyste 23 - 29

Zygmunta Szewery

Szkoła Podstawowa Nr 9

adres: Wiejska 4, 39-400 Tarnobrzeg

numer komisji: 25 Osiedle Piastów Akacjowa

Aleja Warszawska numery parzyste 2 - 50

Bolesława Chrobrego

Bolesława Śmiałego

Borów

Brzozowa

Bukowa

Dąbrówki

Dębowa

Fabryczna

Grabowa

Jaśminowa

Jaworowa

Kasztanowa

Kazimierza Wielkiego numer 4

Klonowa

Królowej Jadwigi numery nieparzyste

Krucza

Leszka Białego

Litewska numery parzyste

Mieszka I

Modrzewiowa

Strzelecka

Św. Onufrego

Tarninowa

Topolowa, W Margaretkach

Władysława Łokietka

Władysława Sikorskiego numery parzyste 36 - 90

Szkoła Podstawowa Nr 9

adres: Wiejska 4, 39-400 Tarnobrzeg

numer komisji: 31 Osiedle Podłęże Aleja Warszawska numery nieparzyste 1 - 91A

Alfreda Freyera

Czereśniowa

Dzikowska

Jabłoniowa

Kwiatowa

Lawendowa

Nadole numery parzyste od 80 do końca

Polna numery nieparzyste 1 -69

numery parzyste 2 - 46

Sadowa

Senatora Wojciecha Wiącka

Słomki Jana numery parzyste bez numeru 2

Tadeusza Rejtana

Wałowa numery nieparzyste od 139 do końca

numery parzyste od 56 do końca

Ziołowa

Żabia

Zespół Szkół

adres: Mikołaja Kopernika 1, 39-400 Tarnobrzeg

numer komisji: 12 Osiedle Siarkowiec Mikołaja Kopernika numery 1 – 11 i numery nieparzyste od 13 do końca

Władysława Sikorskiego numer 2

Zespół Szkół Nr 1

adres: Mikołaja Kopernika 49, 39-400 Tarnobrzeg

numer komisji: 11 Osiedle Siarkowiec Chopina

Gazowa

Marii Konopnickiej

Kurasia Ferdynanda

Henryka Sienkiewicza numery parzyste 20 - 104

Słoneczna

Władysława Broniewskiego

Władysława Sikorskiego numery parzyste 4 - 8AA

Zespół Szkół Nr 2

adres: Stanisława Jachowicza 4, 39-400 Tarnobrzeg

numer komisji: 21 Osiedle Stare Miasto Adama Mickiewicza numer 2 i 4

Dr Olgi Lilien

Henryka Sienkiewicza numery nieparzyste 1 - 53

numery parzyste 2 - 16

Józefa Piłsudskiego numery nieparzyste

Krótka

Plac Bartosza Głowackiego

Plac Generała Grota Roweckiego

Przy Zalewie

Stanisława Jachowicza

Tadeusza Kościuszki numery parzyste 2 - 32

numery nieparzyste 1 - 7

Sokola numery parzyste

Szeroka

Szkolna

Osiedle Przywiśle ulica Sokola numery nieparzyste

Zespół Szkół Nr 3

adres: św. Barbary 1B, 39-400 Tarnobrzeg

numer komisji: 13 Osiedle Siarkowiec: ulica Mikołaja Kopernika numery parzyste od 12 do końca

Por. Sarny numery 23 i 25

Zespół Szkół Specjalnych

adres: Mikołaja Kopernika 18, 39-400 Tarnobrzeg

numer komisji: 14 Osiedle Siarkowiec 11-go Listopada

Dworcowa

Gruntowa

Św. Barbary

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Głosowanie w wyborach do PE

Jak głosować w Polsce?

Głosować może każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów kończy 18.rok życia. Głosowanie jest dobrowolne.

Gdzie można oddać głos? Obywatele Polski głosujący w Polsce

Listy wyborców do obwodowych komisji wyborczych tworzone są na podstawie stałego miejsca zamieszkania obywateli. Jeśli jednak chcesz oddać głos poza stałym miejscem zamieszkania masz dwie możliwości. Po złożeniu wniosku w urzędzie gminy (gdzie jest się ujętym w spisie wyborców) otrzyma się zaświadczenie o prawie do głosowania. Wtedy możemy oddać głos w dowolnej komisji na terenie kraju. Drugim sposobem jest dopisanie się do spisu wyborców w gminie, której przebywamy. Oba wnioski należy złożyć najpóźniej 3 dni przed dniem głosowania.

Listy wyborców do obwodowych komisji wyborczych tworzone są na podstawie stałego miejsca zamieszkania obywateli. Jeśli jednak chcesz oddać głos poza stałym miejscem zamieszkania masz dwie możliwości. Po złożeniu wniosku w urzędzie gminy (gdzie jest się ujętym w spisie wyborców) otrzyma się zaświadczenie o prawie do głosowania. Wtedy możemy oddać głos w dowolnej komisji na terenie kraju. Drugim sposobem jest dopisanie się do spisu wyborców w gminie, której przebywamy. Oba wnioski należy złożyć najpóźniej 3 dni przed dniem głosowania. Obywatele UE, którzy chcą oddać głos w Polsce

Obywatele UE, którzy nie są obywatelami polskimi, ale na stałe zamieszkują na terenie danej gminy, wpisywani są do rejestru wyborców w części B. Obywatele UE, którzy tymczasowo przebywają na terenie naszego kraju muszą złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców najpóźniej trzy dni przed dniem głosowania.

Obywatele UE, którzy nie są obywatelami polskimi, ale na stałe zamieszkują na terenie danej gminy, wpisywani są do rejestru wyborców w części B. Obywatele UE, którzy tymczasowo przebywają na terenie naszego kraju muszą złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców najpóźniej trzy dni przed dniem głosowania. Obywatele Polski przebywający poza terenem kraju

Jeśli jesteś wpisany na listę wyborców w innym kraju, w którym mieszkasz, możesz oddać głos w Polsce na kandydatów z Polski, lub oddać swój głos na kandydatów z kraju, w którym przebywasz.

Wyborca posiadający ważny dowód osobisty lub paszport, przebywający poza terenem Polski, może oddać głos na kandydatów startujących w Polsce, po złożeniu odpowiedniego wniosku w konsulacie.

Co to jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

Próg wyborczy do PE

W Polsce próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynosi 5%. W pozostałych krajach UE jest on zróżnicowany. W niektórych państwach nie występuje wcale. Wśród nich są: Holandia, Hiszpania, Dania, Niemcy. We Włoszech zaś występuje 4 – procentowy próg wyborczy, w Grecji - 3%, a na Cyprze - 1,8%.

