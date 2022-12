Wycieczki rowerowe do 69 km od Tarnobrzega. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 31 grudnia - 1 stycznia?

Na osiedlu Krakówka, w południowo-zachodniej części Sandomierza, znajduje się wzniesienie o nazwie Salve Regina, co znaczy Witaj, Królowo! Z początku uważano je za kopiec, kurhan i od zawsze było to miejsce owiane wieloma tajemnicami. Niegdyś twierdzono, że ów kurhan stanowił miejsce pochówku dla legendarnego Sudomira, założyciela Sandomierza. Innym razem był on grobowcem dominikanów zamordowanych przez Tatarów. Z tym tajemniczym wzgórzem wiąże się wiele legend. Jedna z nich wspomina o wołu hodowanym przez dominikanów w XIII wieku. W tym czasie, podczas najazdu Tatarów, wół zerwał się, po czym ruszył rozwścieczony w stronę Krakowa za Tatarami, chcąc pomścić śmierć swoich opiekunów, wymordowanych przez najeźdźcę. Nie mógł jednak dogonić wroga, więc ze złości usypał kopytami kopiec, po czym wbiegł na jego szczyt i wyrył rogami napis „Salve Regina”. Były to pierwsze słowa pieśni śpiewanej przez dominikanów podczas ich męczeństwa zadawanego prze wroga. Tak też zostało potem nazwane owo wzgórze i jego nazwa wraz ze wzgórzem przetrwały do dziś. Nazwę tę nosi również ulica znajdująca się w pobliżu. Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 30 Przez Puszczę Sandomierską

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 35,91 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 33 m

Suma podjazdów: 399 m

Suma zjazdów: 399 m

Rowerzystom z Tarnobrzega trasę poleca UM_Podkarpackie

Rekreacyjna pętla po Puszczy Sandomierskiej , ze startem i metą nieopodal Stalowej Woli. Łatwa technicznie trasa przebiega w większości po lokalnych asfaltach, wydzielonych drogach dla rowerów oraz leśnych utwardzonych drogach. Częściowo pojedziemy za istniejącymi lecz niedostatecznie wyznakowanymi w terenie szlakami rowerowymi. Samochód możemy zostawić na parkingu obok obiektu rekreacyjno-turystycznego „Grzybek” przy Ścieżce Edukacyjno – Przyrodniczej „Ciemny Kąt” Nadleśnictwa Rozwadów. Kierujemy się na północ lokalną drogą pomiędzy Rudą a Stalową Wolą, dojeżdżamy do cmentarza i skręcamy w prawo. Jedziemy wydzieloną drogą dla rowerów, równolegle do ulicy Ofiar Katynia. Stąd możemy odbić do centrum miasta, by zobaczyć drewniany kościółek św. Floriana – dojazd ul. Popiełuszki, Okulickiego i Floriańską. Przejeżdżając przez Stalową Wolę na pewno zwrócimy uwagę na przemysłowy charakter miasta, o czym świadczy chociażby mijana przez nas Huta Stalowa Wola. To wielkie przedsiębiorstwo produkcyjne wybudowano w ramach infrastruktury składającej się na Centralny Okręg Przemysłowy. Kontynuujemy jazdę ul. Ofiar Katynia, po czym skręcamy w prawo, w ulicę Solidarności. Za przejazdem kolejowym kończy się wydzielona ścieżka dla rowerzystów. Jedziemy na wprost ulicą Wczasową, Wańkowicza i Wrzosową. Za pętlą autobusowa skręcamy w prawo, w ulicę Sosnową i jedziemy najpierw asfaltem, a następnie szutrową leśną drogą przez około 3 km aż do skrzyżowania z drogą wojewódzką numer 872. Przecinamy ją i jedziemy prosto asfaltową drogą pożarową numer 4 do miejscowości Maziarnia. Przy końcu wsi, na 20,2 km trasy, skręcamy w prawo, w wąską asfaltową drogę, która następnie zmienia kategorię na szutrową. Trzymamy się głównego utwardzonego ciągu, po czym wracamy do drogi wojewódzkiej. Skręcamy w lewo, by po 1200 metrach zjechać w prawo, w kierunku miejscowości Ruda. Przed cmentarzem wojennym z I wojny światowej skręcamy w lewo i jedziemy ulicą kard. A. Sapiechy aż do kościoła parafialnego w Rudzie. Nasza trasa łączy się ze szlakiem niebieskim. Za jego znakami podążamy do miejscowości Brudze. Przed kościołem znajduje się pomnik przyrody – okazały dąb. Mijamy wieś, skręcamy w lewo, w kierunku Stalowej Woli. Po lewej stronie usytuowany jest poligon wojskowy. Po około dwóch kilometrach zjeżdżamy w prawo, do lasu i wracamy na parking przy „Grzybku”.