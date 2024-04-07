Wyniki wyborów do rady miasta w Tarnobrzegu 2024. Kto wejdzie w skład nowej rady?

Kandydaci do rady miasta w Tarnobrzegu w wyborach samorządowych 2024:
Okręg nr 1
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA:
- NIEDBAŁOWSKI Robert Bogdan
- KIPER Dawid
- HARNIK Michał Łukasz
- PCIAK Jolanta
- BUCZEK Izabela Bronisława
- KOTULSKA Iwona Barbara
- BADAWIKA Marek Paweł
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY POTAŃSKIEJ TARNOBRZEG DLA WSZYSTKICH:
- DĄBEK Katarzyna Justyna
- SOBIERAJ Joanna
- GÓRA Beata Jolanta
- GOŚCICKI Krzysztof Zbigniew
- MAJCHRZAK Jolanta Małgorzata
- ZYCH Mateusz Tomasz
- ZUCHOWICZ Klaudiusz Marian
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA BOŻKA RAZEM DLA TARNOBRZEGA:
- BOŻEK Dariusz Józef
- OGORZAŁEK Leszek Bolesław
- RĘBISZ Adam
- KLIZA Dominika
- UCHAŃSKA Justyna Ewa
- SASIELA-BŁAŻEJCZAK Halina Małgorzata
- SZCZYTYŃSKI Michał Jakub
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA STRÓŻA ŁĄCZY NAS TARNOBRZEG:
- STRÓŻ Tomasz
- SUROPEK Mariusz Stanisław
- CHMIEL Monika Alicja
- MAZUR-MACHNIK Monika
- HOMAROWICZ Grzegorz
- WRONA Aleksandra Dorota
- KIEŁB Jan
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NORBERT KOLANO ZAWSZE BLISKO MIESZKAŃCÓW:
- ZYCH Angelika Wioletta
- TRACZ Rafał Jan
- MOTYKA Grzegorz
- JAKUBCZAK Jarosław Robert
- MIŁEK-JAKUBIK Grażyna Weronika
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁGORZATY ZYCH MY TARNOBRZEŻANIE:
- ZYCH Małgorzata
- PIASEK Marcin Łukasz
- STELMACH Paweł Jan
- OBLICKI Daniel Jerzy
- SKIBIŃSKA Katarzyna Maria
- DZIUBA Marcin Piotr
- SZCZEPAŃSKA Karolina Anna
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA NOWAKA:
- KALINKA Kamil
- TUREK Adrian Stanisław
- SITNIK Anna Maria
- SOBOLEWSKA Patrycja Sylwia
- RĘBISZ Robert
- ŚWIERKULA Radosław Sylwester
- KŁECZEK Barbara Elżbieta
Okręg nr 2
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA:
- MASTALERZ Norbert Robert
- MOTYKA Ewelina
- GOLIK Wacław Henryk
- PAŹDZIORA Maria
- GARSTKA-NITKOWSKI Andrzej Piotr
- KOCHAN Agnieszka Barbara
- OSTROWSKA Beata Anna
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY POTAŃSKIEJ TARNOBRZEG DLA WSZYSTKICH:
- TROCHIMOWICZ-WARGA Zofia
- POPIOŁEK Albina Anna
- PIKUS Iwona Aleksandra
- BUCZEK Filip Daniel
- CZECH Bartosz Ernest
- PIETRUSIŃSKA Ewelina Izabela
- SŁOWIK Jacek Stanisław
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA BOŻKA RAZEM DLA TARNOBRZEGA:
- KAPUŚCIAK Bożena Henryka
- SZWAGIERCZAK Damian Tomasz
- BIERNACKA Józefa
- KIPER Artur
- DENDURA Zbigniew
- ŻARÓW Anna Maria
- KOWALIK Piotr Jakub
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA STRÓŻA ŁĄCZY NAS TARNOBRZEG:
- NOWAK Agnieszka Joanna
- DOBROWOLSKI Wiesław Michał
- POLEK Waldemar Grzegorz
- JAGIEŁA Mariusz
- SIERANT Teresa
- HAŁUCHA-NOWORYTA Małgorzata
- SKULSKI Tomasz Stanisław
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NORBERT KOLANO ZAWSZE BLISKO MIESZKAŃCÓW:
- BŁASZKIEWICZ Adrianna
- ŻARNOWSKI Mieczysław
- ŻARÓW Grażyna Teresa
- KUC Wioletta Sylwia
- KOLANO Norbert Daniel
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁGORZATY ZYCH MY TARNOBRZEŻANIE:
- ZYCH Witold Andrzej
- MIRACKA Anna
- GÓRAJ Edyta Agnieszka
- KOPALA Tomasz
- SMYKLA Anna
- OBLICKI Jerzy Marian
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA NOWAKA:
- CĄPAŁA Marian Józef
- SUDOŁ Jakub Roman
- NOWORÓL Jolanta
- RUTKOWSKI Mariusz Zbigniew
- GÓRCZYŃSKA Małgorzata
- ZASADNI Małgorzata
- BOKWA Łukasz Kamil
Okręg nr 3
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA:
- TURBACZ Mariusz Krzysztof
- MACIUPA Tomasz
- STELMACH Anita Anna
- POLEK Monika Renata
- GIELAREK-MALECKA Małgorzata
- CIZDZIEL Zbigniew
- POLEK-CHAMERSKA Dominika Magdalena
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY POTAŃSKIEJ TARNOBRZEG DLA WSZYSTKICH:
- POTAŃSKA Grażyna
- STĘPIEŃ Monika Agnieszka
- WYDRO Mariusz Jan
- KOWALSKA Lidia Zdzisława
- DUDA Arkadiusz
- RACZYŃSKI Mariusz Zbigniew
- BŁASIAK Mirosław
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA BOŻKA RAZEM DLA TARNOBRZEGA:
- MARTYNIAK Alfred Zbigniew
- PARTYKA Sławomir Andrzej
- MĘDRYKOWSKI Łukasz
- CZYŻ Maria Józefa
- PIĄTKOWSKI Jakub Szymon
- PALUCH Katarzyna
- ZYCH Barbara
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA STRÓŻA ŁĄCZY NAS TARNOBRZEG:
- ŁAGOWSKA-CEBULA Monika
- JAJKO Grzegorz Marek
- BYSTROŃ Marta
- KOSIOR Tomasz Łukasz
- MROZIK Rafał
- KOPEĆ-BITNER Marta
- CIEJKA Sebastian Władysław
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁGORZATY ZYCH MY TARNOBRZEŻANIE:
- GLICA Grzegorz Marcin
- CHOJNOWSKA Ewa
- PAWLICA Mariola
- SKOWRON Andrzej Sergiusz
- RZESZUTEK Agnieszka Barbara
- MICHALSKI Damian
- DOJKA Witold
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA NOWAKA:
- NOWAK Łukasz
- PEKÁR Anna Zofia
- WÓJCIK Robert Waldemar
- WALAS-BANACHIEWICZ Agnieszka Maria
- GOSPODARCZYK Piotr Wojciech
- BIESIADECKA Ewa Kazimiera
- MAŚLANKA Jacek Marian
Okręg nr 4
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA:
- PIĘTA Beata Katarzyna
- WARTOŃ Andrzej Stanisław
- BARWIŃSKI Janusz Mieczysław
- JAWORSKI Jan Albin
- KOWALSKA Ewa Zofia
- KRZYŻANOWSKA-KRUK Magdalena Kinga
- TRĘBIŃSKA-HUDELA Dorota Barbara
- DYBUS Łukasz
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY POTAŃSKIEJ TARNOBRZEG DLA WSZYSTKICH:
- GOSPOŚ Marcin
- WALCZYK Sławomir Piotr
- DURDA Robert
- CHMIEL Alicja
- CHOJNACKI Tomasz
- SKROK-SZCZUR Barbara
- WARZYŃSKA Grażyna Elżbieta
- BŁASIAK Maciej Paweł
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA BOŻKA RAZEM DLA TARNOBRZEGA:
- SZWEDO Waldemar Michał
- BIERNAT Andrzej Janusz
- STĘPAK Waldemar Władysław
- SADRAKUŁA Sebastian
- GRZYWACZ Beata Maria
- SUROWIEC Aneta Anna
- NAPIERACZ Lidia Janina
- KARBOWNICZAK Damian Sebastian
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA STRÓŻA ŁĄCZY NAS TARNOBRZEG:
- SIKOŃ Antoni Ignacy
- ZAWADA Iwona Beata
- SIERANT Jan
- BURDZY Ewelina Katarzyna
- POŁOMSKA Martyna
- SZYMASZEK Wojciech Stanisław
- JĘDRAL Tomasz
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁGORZATY ZYCH MY TARNOBRZEŻANIE:
- SMYKLA Józef Jerzy
- NAPIERACZ Paweł Szczepan
- RUTYNA Joanna Katarzyna
- PANAS Jerzy Włodzimierz
- PAŁKA-DOJKA Halina Barbara
- GLICA Agnieszka Ewelina
- WERMIŃSKI Daniel
- LIS Paweł Łukasz
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA NOWAKA:
- POPEK Robert Jan
- ZIOŁO Marian Stanisław
- STRYCHARZ Monika Katarzyna
- SUDOŁ Janusz Tadeusz
- WINIARZ Grażyna Irena
- CZECH Izabela Wioletta
- ZIOŁO Jacenty Franciszek
- NOWAK Jan
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