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Wyniki wyborów do rady miasta w Tarnobrzegu 2024. Kto wejdzie w skład nowej rady?

Redakcja Naszemiasto.pl
Redakcja Naszemiasto.pl
Zakończyła się pierwsza tura wyborów samorządowych 2024. W tym artykule prezentować będziemy pierwsze, nieoficjalne jeszcze wyniki wyborów do rady miasta w Tarnobrzegu. Będziemy również informować, którzy kandydaci weszli w jej skład. Poinformujemy także o frekwencji.
Wybory samorządowe 2024 odbyły się w niedzielę, 7 kwietnia. Mieszkańcy w Tarnobrzegu wybierali w nich swoich reprezentantów spośród kandydatów do rady miasta.
W tym artykule, już po zakończeniu ciszy wyborczej, będziemy prezentować pierwsze, nieoficjalne wyniki wyborów do rady miasta w Tarnobrzegu.

Kandydaci do rady miasta w Tarnobrzegu w wyborach samorządowych 2024:

Okręg nr 1

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA:

  • NIEDBAŁOWSKI Robert Bogdan
  • KIPER Dawid
  • HARNIK Michał Łukasz
  • PCIAK Jolanta
  • BUCZEK Izabela Bronisława
  • KOTULSKA Iwona Barbara
  • BADAWIKA Marek Paweł

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY POTAŃSKIEJ TARNOBRZEG DLA WSZYSTKICH:

  • DĄBEK Katarzyna Justyna
  • SOBIERAJ Joanna
  • GÓRA Beata Jolanta
  • GOŚCICKI Krzysztof Zbigniew
  • MAJCHRZAK Jolanta Małgorzata
  • ZYCH Mateusz Tomasz
  • ZUCHOWICZ Klaudiusz Marian

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA BOŻKA RAZEM DLA TARNOBRZEGA:

  • BOŻEK Dariusz Józef
  • OGORZAŁEK Leszek Bolesław
  • RĘBISZ Adam
  • KLIZA Dominika
  • UCHAŃSKA Justyna Ewa
  • SASIELA-BŁAŻEJCZAK Halina Małgorzata
  • SZCZYTYŃSKI Michał Jakub

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA STRÓŻA ŁĄCZY NAS TARNOBRZEG:

  • STRÓŻ Tomasz
  • SUROPEK Mariusz Stanisław
  • CHMIEL Monika Alicja
  • MAZUR-MACHNIK Monika
  • HOMAROWICZ Grzegorz
  • WRONA Aleksandra Dorota
  • KIEŁB Jan

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NORBERT KOLANO ZAWSZE BLISKO MIESZKAŃCÓW:

  • ZYCH Angelika Wioletta
  • TRACZ Rafał Jan
  • MOTYKA Grzegorz
  • JAKUBCZAK Jarosław Robert
  • MIŁEK-JAKUBIK Grażyna Weronika

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁGORZATY ZYCH MY TARNOBRZEŻANIE:

  • ZYCH Małgorzata
  • PIASEK Marcin Łukasz
  • STELMACH Paweł Jan
  • OBLICKI Daniel Jerzy
  • SKIBIŃSKA Katarzyna Maria
  • DZIUBA Marcin Piotr
  • SZCZEPAŃSKA Karolina Anna

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA NOWAKA:

  • KALINKA Kamil
  • TUREK Adrian Stanisław
  • SITNIK Anna Maria
  • SOBOLEWSKA Patrycja Sylwia
  • RĘBISZ Robert
  • ŚWIERKULA Radosław Sylwester
  • KŁECZEK Barbara Elżbieta

Okręg nr 2

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA:

  • MASTALERZ Norbert Robert
  • MOTYKA Ewelina
  • GOLIK Wacław Henryk
  • PAŹDZIORA Maria
  • GARSTKA-NITKOWSKI Andrzej Piotr
  • KOCHAN Agnieszka Barbara
  • OSTROWSKA Beata Anna

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY POTAŃSKIEJ TARNOBRZEG DLA WSZYSTKICH:

  • TROCHIMOWICZ-WARGA Zofia
  • POPIOŁEK Albina Anna
  • PIKUS Iwona Aleksandra
  • BUCZEK Filip Daniel
  • CZECH Bartosz Ernest
  • PIETRUSIŃSKA Ewelina Izabela
  • SŁOWIK Jacek Stanisław

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA BOŻKA RAZEM DLA TARNOBRZEGA:

  • KAPUŚCIAK Bożena Henryka
  • SZWAGIERCZAK Damian Tomasz
  • BIERNACKA Józefa
  • KIPER Artur
  • DENDURA Zbigniew
  • ŻARÓW Anna Maria
  • KOWALIK Piotr Jakub

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA STRÓŻA ŁĄCZY NAS TARNOBRZEG:

  • NOWAK Agnieszka Joanna
  • DOBROWOLSKI Wiesław Michał
  • POLEK Waldemar Grzegorz
  • JAGIEŁA Mariusz
  • SIERANT Teresa
  • HAŁUCHA-NOWORYTA Małgorzata
  • SKULSKI Tomasz Stanisław

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NORBERT KOLANO ZAWSZE BLISKO MIESZKAŃCÓW:

  • BŁASZKIEWICZ Adrianna
  • ŻARNOWSKI Mieczysław
  • ŻARÓW Grażyna Teresa
  • KUC Wioletta Sylwia
  • KOLANO Norbert Daniel

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁGORZATY ZYCH MY TARNOBRZEŻANIE:

  • ZYCH Witold Andrzej
  • MIRACKA Anna
  • GÓRAJ Edyta Agnieszka
  • KOPALA Tomasz
  • SMYKLA Anna
  • OBLICKI Jerzy Marian

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA NOWAKA:

  • CĄPAŁA Marian Józef
  • SUDOŁ Jakub Roman
  • NOWORÓL Jolanta
  • RUTKOWSKI Mariusz Zbigniew
  • GÓRCZYŃSKA Małgorzata
  • ZASADNI Małgorzata
  • BOKWA Łukasz Kamil

Okręg nr 3

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA:

  • TURBACZ Mariusz Krzysztof
  • MACIUPA Tomasz
  • STELMACH Anita Anna
  • POLEK Monika Renata
  • GIELAREK-MALECKA Małgorzata
  • CIZDZIEL Zbigniew
  • POLEK-CHAMERSKA Dominika Magdalena

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY POTAŃSKIEJ TARNOBRZEG DLA WSZYSTKICH:

  • POTAŃSKA Grażyna
  • STĘPIEŃ Monika Agnieszka
  • WYDRO Mariusz Jan
  • KOWALSKA Lidia Zdzisława
  • DUDA Arkadiusz
  • RACZYŃSKI Mariusz Zbigniew
  • BŁASIAK Mirosław

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA BOŻKA RAZEM DLA TARNOBRZEGA:

  • MARTYNIAK Alfred Zbigniew
  • PARTYKA Sławomir Andrzej
  • MĘDRYKOWSKI Łukasz
  • CZYŻ Maria Józefa
  • PIĄTKOWSKI Jakub Szymon
  • PALUCH Katarzyna
  • ZYCH Barbara

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA STRÓŻA ŁĄCZY NAS TARNOBRZEG:

  • ŁAGOWSKA-CEBULA Monika
  • JAJKO Grzegorz Marek
  • BYSTROŃ Marta
  • KOSIOR Tomasz Łukasz
  • MROZIK Rafał
  • KOPEĆ-BITNER Marta
  • CIEJKA Sebastian Władysław

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁGORZATY ZYCH MY TARNOBRZEŻANIE:

  • GLICA Grzegorz Marcin
  • CHOJNOWSKA Ewa
  • PAWLICA Mariola
  • SKOWRON Andrzej Sergiusz
  • RZESZUTEK Agnieszka Barbara
  • MICHALSKI Damian
  • DOJKA Witold

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA NOWAKA:

  • NOWAK Łukasz
  • PEKÁR Anna Zofia
  • WÓJCIK Robert Waldemar
  • WALAS-BANACHIEWICZ Agnieszka Maria
  • GOSPODARCZYK Piotr Wojciech
  • BIESIADECKA Ewa Kazimiera
  • MAŚLANKA Jacek Marian

Okręg nr 4

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA:

  • PIĘTA Beata Katarzyna
  • WARTOŃ Andrzej Stanisław
  • BARWIŃSKI Janusz Mieczysław
  • JAWORSKI Jan Albin
  • KOWALSKA Ewa Zofia
  • KRZYŻANOWSKA-KRUK Magdalena Kinga
  • TRĘBIŃSKA-HUDELA Dorota Barbara
  • DYBUS Łukasz

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY POTAŃSKIEJ TARNOBRZEG DLA WSZYSTKICH:

  • GOSPOŚ Marcin
  • WALCZYK Sławomir Piotr
  • DURDA Robert
  • CHMIEL Alicja
  • CHOJNACKI Tomasz
  • SKROK-SZCZUR Barbara
  • WARZYŃSKA Grażyna Elżbieta
  • BŁASIAK Maciej Paweł

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA BOŻKA RAZEM DLA TARNOBRZEGA:

  • SZWEDO Waldemar Michał
  • BIERNAT Andrzej Janusz
  • STĘPAK Waldemar Władysław
  • SADRAKUŁA Sebastian
  • GRZYWACZ Beata Maria
  • SUROWIEC Aneta Anna
  • NAPIERACZ Lidia Janina
  • KARBOWNICZAK Damian Sebastian

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA STRÓŻA ŁĄCZY NAS TARNOBRZEG:

  • SIKOŃ Antoni Ignacy
  • ZAWADA Iwona Beata
  • SIERANT Jan
  • BURDZY Ewelina Katarzyna
  • POŁOMSKA Martyna
  • SZYMASZEK Wojciech Stanisław
  • JĘDRAL Tomasz

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁGORZATY ZYCH MY TARNOBRZEŻANIE:

  • SMYKLA Józef Jerzy
  • NAPIERACZ Paweł Szczepan
  • RUTYNA Joanna Katarzyna
  • PANAS Jerzy Włodzimierz
  • PAŁKA-DOJKA Halina Barbara
  • GLICA Agnieszka Ewelina
  • WERMIŃSKI Daniel
  • LIS Paweł Łukasz

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA NOWAKA:

  • POPEK Robert Jan
  • ZIOŁO Marian Stanisław
  • STRYCHARZ Monika Katarzyna
  • SUDOŁ Janusz Tadeusz
  • WINIARZ Grażyna Irena
  • CZECH Izabela Wioletta
  • ZIOŁO Jacenty Franciszek
  • NOWAK Jan
emisja bez ograniczeń wiekowych
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