Wypadek obok WORD-u w Tarnobrzegu. Jeden z kierowców wjechał na skrzyżowanie mimo palącego się czerwonego światła [ZDJĘCIA]

Wypadek przy Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu

Do opisywanego w zgłoszeniu zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic: Sikorskiego, Słomki, Fabrycznej i alei Warszawskiej. Na szczęście okazało się, że mimo mocno rozbitego jednego z samochodów uczestniczących w zdarzeniu, żadnemu z uczestników nic poważnego się nie stało, pomocy poszkodowanym udzielili strażacy i ratownicy.

Wstępnie ustalono, że ulicą Sikorskiego na wprost w kierunku Sandomierza (w aleję Warszawską) jechało małżeństwo oplem mokka. Z ich lewej strony, ulicą Słomki na wprost w ulicę Fabryczną jechał kierowca peugeota 206. Pewne jest na razie tylko to, że obydwa samochody znalazły się na skrzyżowaniu w tym samym czasie - znacznie cięższy opel uderzył w prawy bok peugeota i zepchnął go, dociskając jego lewy bok do słupka sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych.