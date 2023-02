Wystawa "Indie jakich nie znamy" w Tarnobrzegu. Niezwykłe zdjęcia z wyprawy fotoreportera Bogdana Myśliwca zobaczysz w Wozowni Wioletta Wojtkowiak

"Indie jakich nie znamy" to wystawa fotografii Bogdana Myśliwca, którą można oglądać w Wozowni w parku dzikowskim w Tarnobrzegu. Znany fotoreporter prezentuje zdjęcia ze swojej kolejnej wyprawy do intrygującego kraju, który jest mekką wielu podróżników, zachwyca i poraża skrajnościami. Co tym razem zatrzymał w kadrze? Zobaczcie w naszej galerii.