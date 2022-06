Zakończenie roku szkolnego w tarnobrzeskiej Budowlance. Były dyplomy i gratulacje dla najlepszych. Zobacz zdjęcia

"Z okazji zakończenia roku szkolnego 2021/2022 wszystkim Uczniom, Nauczycielom, Pracownikom Szkoły oraz Rodzicom składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i życzymy, by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości. Gratulujemy młodzieży uzyskania świadectw z wyróżnieniem, nagród książkowych i dyplomów. Na pewno kosztowało Was to wiele wysiłku i pracy, ale jak widać opłaciło się. Bezpiecznych wakacji!!!" - napisano na facebookowym profilu szkoły.