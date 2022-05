Zespół Szkół numer 1 w Tarnobrzegu będzie uczyć budowy i obsługi dronów. Patronem projektu jest Wojskowa Akademia Techniczna

Efektem oficjalnie zadeklarowanej współpracy będzie stworzenie i realizacja Edukacyjnego Projektu Dronowego, który ma służyć rozwojowi i edukacji młodzieży, propagować wiedzę z zakresu wojskowości oraz bezpieczeństwa państwa, jak również przygotować kadry w ramach potrzeb polskiej myśli technicznej, polskiej nauki i gospodarki oraz polskiego społeczeństwa.

Główną ideą projektu jest utworzenie w Zespole Szkół nr 1 imienia Księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu klasy wojskowej: Technik Informatyk z innowacją budowa i eksploatacja bezzałogowych statków powietrznych. Patronat medialny nad projektem sprawuje portal Defence24, patronat naukowy Wojskowa Akademia Techniczna, a merytoryczny WB Electronics.

Nawet laik w temacie wojskowego uzbrojenia, obserwujący co dzieje się za naszą wschodnią granicą wie, jakim skutecznym narzędziem w tej wojnie są bezzałogowe statki powietrzne. O tureckich bezzałogowcach, dronach Bayraktar, słyszał każdy. Bezzałogowe statki powietrzne wykorzystywane są przede wszystkim przez siły zbrojne, ale sprzęt ten ma również zastosowanie cywilne, między innymi do przeprowadzania badań naukowych. Nasz kraj większość specjalistycznych dronów, w tym na potrzeby Sił Zbrojnych RP, kupuje za granicą. To pokazuje jak olbrzymie jest zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę, która będzie potrafiła projektować i budować bezzałogowe statki powietrzne. Uruchamiając taki kierunek w naszej szkole, objęty naukowym patronatem Wojskowej Akademii Technicznej, stajemy się bardzo konkurencyjni na rynku edukacyjny. Już dziś zapraszam młodzież do podjęcia nauki w Zespole Szkół numer 1 w Tarnobrzegu