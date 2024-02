Żłobki w Tarnobrzegu. Adresy placówek, warunki rekrutacji w roku szkolnym 2024/2025

Zasady rekrutacji do żłobków w Tarnobrzegu

Dzieci mogą zacząć uczęszczać do żłobka zazwyczaj już od 6 miesiąca życia. Niektóre placówki nieco obniżają wiek zaledwie do 4 miesięcy. Jest to sprawa indywidualna, a informacje na ten temat można uzyskać bezpośrednio w placówce.

W celu zapisania dziecka musisz wypełnić wniosek rekrutacyjny i złożyć go w placówce lub za pomocą Internetu na specjalnej platformie rekrutacyjnej. Terminy zapisów są różne i uzależnione są od konkretnej placówki, stąd też warto przeczytać harmonogram rekrutacji wcześniej.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na ten temat wejdź na stronę internetową wybranego przez siebie żłobka lub zadzwoń. Może Ci w tym pomóc katalog firm, w którym zamieszczone są wizytówki żłobków w Tarnobrzegu.