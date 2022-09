Aleksander Szwarnowiecki z Tarnobrzega wyróżniony w programie Szansa na Sukces. Zobacz, jak zaśpiewał przebój Abby! Eurowizja Junior 2022

Aleksander Szwarnowiecki zdobył wyróżnienie w Szansie na Sukces

Za nami trzeci i zarazem ostatni półfinałowy odcinek Szansy na Sukces, która od 2019 roku wybiera polską reprezentację na dziecięcą Eurowizję. W niedzielę przed tysiącami telewidzów ostatnia siódemka młodych wykonawców zmierzyła się z przebojami, które pojawiły się w Konkursie Piosenki Eurowizji w przeszłości.

Jury, w którym zasiedli Ala Tracz, Ida Nowakowska, Michał Wiśniewski i Marek Sierocki wyłoniło finalistkę, która zdobyła bilet do finału na żywo. Laureatką odcinka została Ida Wargskog za cover utworu Fransa If I were sorry. Występ utalentowanego tarnobrzeżanina nie przeszedł bez echa. Aleksander zdobył jedno z dwóch wyróżnień, chociaż wielu Internautów widziało w nim zwycięzcę odcinka.

Zobacz nagranie niedzielnego występu. Aleksander Szwarnowiecki zaśpiewał "Waterloo", wielki przebój Abby z 1974 roku.