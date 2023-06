Druga miejska potańcówka w Tarnobrzegu w sobotę 17 czerwca na Placu Bartosza Głowackiego. Zobaczcie zdjęcia z pierwszej tanecznej zabawy

– Oby tylko dopisała pogoda, bo wiem, że państwo, mieszkańcy Tarnobrzega, ale też goście spoza miasta, dopiszecie na pewno. Przed rokiem wyszliśmy z propozycją tanecznych imprez pod chmurką, by ożywić centralny plac naszego miasta, by ten plac stał się przestrzenią spotkań, ale też by urozmaicić ofertę miejskich wydarzeń. Zaproponowaliśmy taniec, tę formę spędzania czasu, która trafia do każdego, bez względu na wiek. I tak się też stało, potańcówki cieszą się niesamowitą popularnością, a z zaproszenia korzystają i starsi i młodzi, jest to też wspaniała zabawa dla najmłodszych. Wszystkich państwa zapraszam już w najbliższą sobotę na parkiet