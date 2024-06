Setki osób na koncercie Skolima w Kama Park nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Huczne rozpoczęcie sezonu - zobacz zdjęcia z koncertu

Skolim nad Jeziorem Tarnobrzeskim

To był już drugi koncert Skolima w Kama Park, którego właściciele po ubiegłorocznym sukcesie postanowili ponownie zaprosić tego artystę do występu. To był dobry pomysł, bo znów bilety sprzedawały się świetnie, choć to nie był weekend. Od przyszłego piątku w tym miejscu organizowane będą w sezonie letnim cotygodniowe dyskoteki lub koncerty (piątki i soboty), na które zaprosił manager Kama Park, Tomasz Cieśla. Zobacz w galerii zdjęcia z występu Skolima.