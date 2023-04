Tarnobrzeg. Można już składać wnioski o abonament wjazdowy nad Jezioro Tarnobrzeskie. Ile kosztuje, jakie są zasady? Sprawdź! Wioletta Wojtkowiak

Od 25 kwietnia mieszkańcy Tarnobrzega mogą składać wnioski o abonament uprawniający do wjazdu nad Jezioro Tarnobrzeskie przez cały sezon, od 1 maja do 30 września. Koszt takiego karnetu wynosi 50 złotych od pojazdu. Co należy zrobić, żeby go otrzymać? Urząd Miasta Tarnobrzega opublikował zasady.