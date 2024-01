Tarnobrzeg w 1984 roku. Oto jak wyglądało miasto 40 lat temu. Zobacz na archiwalnych zdjęciach, jak żyli tarnobrzeżanie Redakcja Polska Press

Jak wyglądał Tarnobrzeg 40 lat temu? Jak żyli tarnobrzeżanie? Zajrzyjcie do galerii i udajcie się w podróż do przeszłości do roku 1984. Jak było kiedyś, jak wyglądał Tarnobrzeg - wówczas stolica województwa tarnobrzeskiego?