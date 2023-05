Filmowy Dzień Dziecka w Tarnobrzegu z Super Mario Bros. Na seans i atrakcje zaprasza 1 czerwca Tarnobrzeski Dom Kultury

Filmowy Dzień Dziecka w Tarnobrzeskim Domu Kultury w czwartek 1 czerwca. Co w programie?

W czwartek 1 czerwca w Kinie Wisła będzie można obejrzeć absolutny hit, który gromadzi tłumy widzów przed ekranami na całym świecie: „Super Mario Bros”. To amerykańsko-japoński film animowany, oparty na kultowej serii gier komputerowych z lat dziewięćdziesiątych. Najnowsze dzieło studia Illumination, które ma na swoim koncie takie hity, jak „Minionki” oraz „Sing”. Jest tu wszystko, co uwielbiają nie tylko dzieci: tajemnicze moce, niespodziewane zwroty akcji, księżniczka i bohaterowie, którzy ratują świat.

Dzień Dziecka to najradośniejszy dzień w roku. Z tej okazji Tarnobrzeski Dom Kultury przy ulicy Słowackiego 2 zaprasza wszystkich na spotkanie z filmem i dobrą zabawą.

Film to jednak nie wszystko, co będzie czekać na młodych widzów tego dnia. Pomiędzy seansami, od godziny 16, odbywać się będą warsztaty plastyczne. Każdy uczestnik będzie tu mógł własnoręcznie wykonać spersonalizowany magnes na lodówkę. Co na nim się znajdzie? Imię? Może fantastyczne stwory? A może cekiny, koraliki i filcowe motylki? Wszystko zależy od twórcy. Warsztaty są bezpłatne dla wszystkich chętnych.

Odwiedzający Tarnobrzeski Dom Kultury mogą także liczyć na małe upominki. Będzie można wziąć udział w konkursach, będzie malowanie buzi, a także baloniki, które w magiczny sposób zamienią się w miecze, pieski, czy korony. Oczywiście nie zabraknie także słodyczy.