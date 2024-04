Tygodniowy przegląd prasy 14.04.2024: Tarnobrzeg, 7.04-13.04.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Tarnobrzega

Przemyt obrazu o tematyce sakralnej udaremnili funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Korczowej. Obraz przedstawiający męczenników Kościoła Prawosławnego próbował nielegalnie wwieźć do Polski 58-letni obywatel Ukrainy.

Osłabione i w głębokiej hipotermii Wiewiórki zostały dostarczone do Fundacji ADA w Przemyślu. Ich mama zmarła.

W skali kraju w sejmikach PiS zdobyło 239 mandatów, KO - 210, Trzecia Droga - 80, Lewica - 8, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy - 6, Śląscy Samorządowcy - 5, Stowarzyszenie "Bezpartyjni Samorządowcy" - 3, Koalicja Samorządowa OK Samorząd - 1 – podała we wtorek PKW przedstawiając pełne, zbiorcze wyniki tych wyborów.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Tarnobrzegu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Koalicja Obywatelska wygrała wybory do sejmików w 10 województwach, a PiS w sześciu - wynika z sondażu exit poll Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP. Najwyższe poparcie KO uzyskała w woj. pomorskim - 47 proc., a PiS w woj. podkarpackim - 49,7 proc.

Do godz. 12:00 frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła w kraju 16,52 proc.; w 2018 roku o tej porze było to 15,62 proc. Na Podkarpaciu wynosi ona 17,41 proc. a w Rzeszowie 16,07 proc.

Słońce i temperatura sięgająca w południe w cieniu 25 stopni Celsjusza sprawiły, że w wyborczą niedzielę bardzo wiele osób postanowiło wybrać się nad Jezioro Tarnobrzeskie w poszukiwaniu uroków lata. Co ciekawe, nad "perłą Podkarpacia" postanowili zrelaksować się nie tylko mieszkańcy Tarnobrzega, bo rejestracje wskazywały na mieszkańców także ościennych powiatów. Sporo osób przyjechało coś przekąsić, więc tłoczno było w lokalach gastronomicznych.

Od godz. 7 można głosować w wyborach samorządowych 2024. Lokale wyborcze będą otwarte do godz. 21. Zobaczcie zdjęcia z Przemyśla, gdzie mieszkańcy wybierają prezydenta, radnych miejskich i radnych Sejmiku!

Trwają wybory samorządowe 2024. To właśnie decyzja wyborców kształtuje skład rad na poziomie gminy, miasta, powiatu, a także Sejmiku. Wybory to również okazja do wybrania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.