Zawodnicy Witaru Tarnobrzeg na Cracovia Maraton w Krakowie. Jak im poszło? Zobacz zdjęcia

Zawodnicy Witaru Tarnobrzeg wystartowali w krakowskim maratonie

14 kwietnia siedmiu zawodników Klubu Biegacza "Witar" Tarnobrzeg wraz z prezesem klubu Zenonem Dziadurą wyjechała do Krakowa aby wziąć udział w 21. Cracovia Maratonie. Byli to: Marcin Płaneta, Artur Dzierzkowski, Rafał Łazanowski, Marek Krempa, Bogdan Rębisz, Wojciech Rzepka i Rafał Borek.

- Wszyscy pojechali na maraton z pozytywnym nastawieniem ukończenia go w dobrym czasie, na miarę swoich umiejętności i wytrenowania. Prognozy pogody wskazywały na to, że może to być trudne do wykonania. Start nastąpił równo o godz. 9:00 rano z krakowskiego Rynku Głównego. Początkowy etap przebiegał jeszcze w bardziej zacienionych fragmentach trasy (stare miasto), euforia startu również udzielała się naszym biegaczom, więc biegło się całkiem dobrze. Natomiast w miarę czasu i pokonywania kolejnych kilometrów było coraz ciężej. Rozglądając się po trasie biegacze tarnobrzeskiego Witaru nie byli osamotnieni w tym odczuciu, gdyż wielu zawodników miało podobne problemy, co wiązało się nawet z przechodzeniem do marszu. Trasa stała się bardziej nasłoneczniona (szczególnie odcinek w rejonie Nowej Huty), wiatr przybrał na sile i wytrenowanie zeszło na dalszy plan, a zaczęła się walka ze swoimi słabościami i wytrzymałością. Kibiców na trasie nie brakowało, włącznie z prezesem klubu który uwiecznił naszych zawodników na zdjęciach z trasy - relacjonuje to wydarzenie Witar.