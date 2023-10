Kto pojedzie w Tarnobrzegu na wybory autobusem miejskiej komunikacji, nie zapłaci za bilet. 15 października wszystkie kursy są bezpłatne Wioletta Wojtkowiak

W niedzielę 15 października komunikacja miejska w Tarnobrzegu będzie darmowa MPK Tarnobrzeg

Prezydent Tarnobrzega zdecydował o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji miejskiej 15 października, w dniu wyborów do Sejmu i Senatu. Kto w najbliższą niedzielę skorzysta z autobusu, nie zapłaci za bilet. Tarnobrzeg to kolejne miasto na Podkarpaciu, które zwalnia z opłat za przejazdy, by ułatwić mieszkańcom dotarcie do lokali wyborczych.