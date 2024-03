Tragiczny wypadek w Alfredówce. Fiat seicento zderzył się z tirem

Dramatyczne zderzenie fiata seicento i tira w Alfredówce

W środę, 6 marca, w Alfredówce – miejscowości położonej w gminie Nowa Dęba, doszło do tragicznego zdarzenia drogowego. Fiat seicento zderzył się z nadjeżdżającym tirem, co doprowadziło do wybuchu pożaru w samochodzie osobowym.