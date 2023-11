Najpiękniejsze paznokcie na Boże Narodzenie 2023. Oto wzory polecane przez tarnobrzeskie stylistki

Paznokcie na Boże Narodzenie 2023

Boże Narodzenie to bardzo wyjątkowy czas. Kojarzy nam się z zielenią choinki, ze złotymi i srebrnymi ozdobami oraz blaskiem. Dużą wagę przykładamy do świątecznych dekoracji, wystroju naszego domu, przybrania świątecznego stołu. Wszystko to tworzy niepowtarzalny i bajeczny klimat.

Ale zanim zasiądziemy do wigilijnego stołu warto zadbać także o sobie. Odpowiednie ubranie, fryzura i manicure. Warto wcześniej umówić się na świąteczny manicure aby uniknąć braku terminów. W bożonarodzeniowych stylizacjach paznokci aż mieni się od srebra i złota, od lat króluje czerwień i zieleń. W tym roku bardzo modne są paznokcie nude zdobione kryształkami i brokatem. A jakie wzory na świąteczne paznokcie polecają tarnobrzeskie stylistki? Zobaczcie w galerii. Na pewno każda z Was znajdzie dla siebie idealną stylizację paznokci.